Названы самые высокооплачиваемые футболисты Лиги 1 – все из «ПСЖ»

Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Франции.
В топ-10 только представители «ПСЖ». Хвича Кварацхелия – в их числе, Матвей Сафонов – нет.
- Усман Дембеле («ПСЖ») – 1,5 млн евро в месяц до уплаты налогов;
- Маркиньос («ПСЖ») – 1,12 млн евро;
- Люка Эрнандес («ПСЖ») – 1,1 млн евро;
- Ашраф Хакими («ПСЖ») – 950 тысяч евро;
- Варрен Заир-Эмери («ПСЖ») – 950 тысяч евро;
- Витинья («ПСЖ») – 900 тысяч евро;
- Хвича Кварацхелия («ПСЖ») – 900 тысяч евро;
- Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») – 849 500 евро;
- Нуну Мендеш («ПСЖ») – 800 тысяч евро;
- Преснель Кимпембе («ПСЖ») – 640 тысяч евро;
- Брэдли Барколя («ПСЖ») – 550 тысяч евро.
Источник: L'Equipe