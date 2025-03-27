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Названы самые высокооплачиваемые футболисты Лиги 1 – все из «ПСЖ»

Сегодня, 01:17

Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Франции.

В топ-10 только представители «ПСЖ». Хвича Кварацхелия – в их числе, Матвей Сафонов – нет.

  1. Усман Дембеле («ПСЖ») – 1,5 млн евро в месяц до уплаты налогов;
  2. Маркиньос («ПСЖ») – 1,12 млн евро;
  3. Люка Эрнандес («ПСЖ») – 1,1 млн евро;
  4. Ашраф Хакими («ПСЖ») – 950 тысяч евро;
  5. Варрен Заир-Эмери («ПСЖ») – 950 тысяч евро;
  6. Витинья («ПСЖ») – 900 тысяч евро;
  7. Хвича Кварацхелия («ПСЖ») – 900 тысяч евро;
  8. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») – 849 500 евро;
  9. Нуну Мендеш («ПСЖ») – 800 тысяч евро;
  10. Преснель Кимпембе («ПСЖ») – 640 тысяч евро;
  11. Брэдли Барколя («ПСЖ») – 550 тысяч евро.

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Источник: L'Equipe
Франция. Лига 1 Рейтинг ПСЖ Маркиньос Эрнандес Люка Кимпембе Преснел Доннарумма Джанлуиджи Дембеле Усман Хакими Ашраф Кварацхелия Хвича Витинья Мендеш Нуну Барколя Брэдли Заир-Эмери Варрен
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