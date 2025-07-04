Стало известно, в какой стране хочет продолжить карьеру Кузяев

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев намерен продолжить карьеру в Ла Лиге.
«У него уже есть вид на жительство в Испании, а это серьезный плюс при трудоустройстве. Сейчас рассматриваются несколько клубов Ла Лиги.
Кузяев хочет остаться в Европе, и Испания – приоритетное направление. Переговоры идут аккуратно, но все планомерно идет к тому, что следующим клубом Далера может стать команда из Ла Лиги», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.
- Летом у Кузяева закончился контракт с «Гавром».
- В прошлом сезоне 32-летний российский полузащитник провел за французский клуб 13 матчей, забил 1 гол.
Источник: Sport24