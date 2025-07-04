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  • Стало известно, в какой стране хочет продолжить карьеру Кузяев

Стало известно, в какой стране хочет продолжить карьеру Кузяев

4 июля, 12:35
15

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев намерен продолжить карьеру в Ла Лиге.

«У него уже есть вид на жительство в Испании, а это серьезный плюс при трудоустройстве. Сейчас рассматриваются несколько клубов Ла Лиги.

Кузяев хочет остаться в Европе, и Испания – приоритетное направление. Переговоры идут аккуратно, но все планомерно идет к тому, что следующим клубом Далера может стать команда из Ла Лиги», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

  • Летом у Кузяева закончился контракт с «Гавром».
  • В прошлом сезоне 32-летний российский полузащитник провел за французский клуб 13 матчей, забил 1 гол.

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Источник: Sport24
Франция. Лига 1 Испания. Примера Гавр Кузяев Далер
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Комментарии (15)
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FROLL007
1751623819
Пригрелся за бугром. Гыгыгы
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boris63
1751623989
Никак в Атлетико собрался.
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ZAITZEFF2011
1751625086
С такой игрой только если мячи подавать.
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СильныйМозг
1751625773
Я считаю, где родился, там и пригодился. Остальные для меня ****** или ######. :))) На ваш выбор.
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Semenycch
1751626976
Зачем ему это не понятно! Если нравится Испания как страна, съезди туда туристом, но стараться пролезть в одну из самых высокопрофессиональных лиг в мире с высочайшей конкуренцией только для того, чтобы посидеть на скамейке... Не понятно!
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Интерес
1751627223
До лампады,батюшка!Будет ждать "ре-реконкисты".
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Cleaner
1751628334
Да никому Кузяев не нужен. Набивает себе цену в надежде, что ХОТЬ КАКОЙ клуб из РПЛ его пригласит...
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Romeo 123
1751632721
Обделался во Франции Обделаеться и в Испании
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Цугундeр
1751633636
грустно всё это.. " Так я дорасскажу… Стрелялся, стало быть, у нас некий помещик Кузякин. Приставил пистолет ко лбу, стрельнул раз — осечка! Стрельнул другой — осечка! Э, думает, видно не судьба! И точно! Продал пистолет, а он у него дорогой был, с каменьями… Продал пистолет, да на радостях напился… а уж потом спьяну в сугроб упал да замёрз… — Это он к тому говорит, что каждому свой срок установлен и торопить его не надо."
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