Сафонова призвали покинуть «ПСЖ»

Первый тренер Матвея Сафонова Алексей Чистяков призвал вратаря «ПСЖ» покинуть клуб.

«Если Доннарумма остаeтся в «ПСЖ» ещe минимум на год, Сафонову нужно уходить в аренду. Это оптимальный вариант для Матвея, ведь сидеть без игровой практики – губительно для вратаря. Пока у Сафонова нет шансов конкурировать с Доннаруммой. По крайней мере, ему не предоставляется возможность заявить о себе в полной мере. Думаю, что надо идти в аренду и, возможно, после этого конкурировать.

Но это должна быть исключительно аренда в рамках топ-чемпионатов. Ехать в «Краснодар» – не вариант. Нужен европейский клуб из лучших лиг мира, где Матвей будет получать игровую практику», – сказал Чистяков.