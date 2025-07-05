Семин ответил, кто сильнее – Доннарумма или Сафонов

Бывший тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин сравнил вратарей «ПСЖ».

«Доннарумма сильнее Сафонова по всем параметрам, это объективно. Разве топ-тренер будет ставить игрока, который хуже? Конечно, нет. Сейчас «ПСЖ» хотят выиграть ещe один титул – клубный ЧМ. Выиграют его – захотят ещe один. Вся карьера футболиста построена на цели выигрывать трофеи, чтобы потом вспоминали их и команды.

Матвей принимал правильное решение, переходя в «ПСЖ» из «Краснодара». Он играет с выдающимися игроками, видит, как надо работать. Решая, оставаться ему там или нет, Сафонов должен слушать в первую очередь себя. Он взрослый человек», – сказал Сeмин.