Защитник «ПСЖ» выбыл до конца сезона

Центральный защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе больше не сыграет в сезоне-2022/23.

«К сожалению, Кимпембе получил серьезную травму и будет недоступен до конца сезона.

У него очень сильная боль в ахилловом сухожилии. Мы думаем, что это серьезно», – сказал главный тренер парижан Кристоф Гальтье.

27-летний Кимпембе травмировался в воскресном матче с «Марселем» (3:0).

В этом сезоне он провел 15 игр во всех турнирах.

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