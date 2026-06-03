Сафонова признали лучшим вратарем Европы

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов в восторге от игры голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Матвей показывает игру лучшего вратаря Европы, и результат говорит сам за себя. Больше скажу: если бы не игра Сафонова, то вряд ли бы «ПСЖ» дошeл до финала. Потому что именно его действия напрямую в четвертьфинале, а затем и в полуфинале помогли спасти не очень хорошо проходившие матчи для команды.

Поэтому считаю, что Матвей – это ключевая фигура в сегодняшнем, а уже вчерашнем «ПСЖ», который победил в Лиге чемпионов. И это его легендарнейшее достижение в виде победы в двух финалах!» – сказал Габулов.