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Сафонова признали лучшим в мире

17 июня, 13:37
16

Бывший тренер «Динамо» Ролан Гусев оценил выступление вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

  • «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов победил «Арсенал» в серии пенальти со счетом 4:3 после ничьей 1:1 в основное время.
  • Парижане выиграли Лигу чемпионов во 2-м сезоне подряд.
  • Сафонов провел финал полностью, не совершив ни одного сейва.

– Кто-то увидел в пропущенном голе Сафонова его ошибку. На ваш взгляд, была ли возможность у Матвея хоть как‑то спасти команду, когда с нескольких метров тебя прошивают мощным ударом?

– Мне кажется, сложновато было. Кай Хавертц вывалился на ворота, с острого угла попал в самую щель – вытащить удар было непросто.

– В отличие от Межконтинентального кубка, когда Сафонов четыре раза отразил удары в серии послематчевых пенальти, сейчас игроки «Арсенала» дважды били мимо. Заслуга вратаря есть в этих промахах?

– Своими действиями он вынуждал ошибиться бьющих. Видно было, что Матвей подготовился к серии пенальти, угадывал направление ударов. Так что заслуга вратаря в победе есть. Для меня пенальти – это лотерея. Вспомните, сколько великих футболистов не забивали пенальти в финалах чемпионата мира. Считаю, что психологическое преимущество в такие моменты полностью на стороне вратаря.

– Сафонов – лучший вратарь мира на сегодняшний день?

– На сегодняшний день – да, потому что главный трофей перед чемпионатом мира он выиграл. Посмотрим, что будет в Америке, кто из вратарей начнет творить чудеса, может, кто‑то в финале три пенальти отразит.

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Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей Гусев Ролан
Комментарии (16)
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Foxitkuban
1781692904
Правильнее было бы написать "Ролан Гусев признал Сафонова лучшим в мире вратарем", но убогому, желтушному бомбарДЫРУ нужны кликбейты и поэтому можно пороть чушь в заголовках. Как же это мерзко и по ублюдски.
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biber.ru
1781692971
Если бы был чемпионат по заголовкам, Бомбардир был бы несменяемым лидером.
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Император 1
1781694218
Признал Гусев, а не все
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Александр52
1781694547
Да, заголовки на Бомбардире, не адекватные. Видимо редакционная установка такая нести любую чушь и не замечать что идёт ЧМ-26.
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...уефан
1781695351
...все гуси, в лице Гусева, признали! А это немало! Это вам не шутки и это вам не утки...
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Snek
1781696789
Моя бабушка говорила, что я лучший в мире. Трямбардир, опубликуйте это быстро млять!
Ответить
rash1959
1781699792
Да что это дурак несёт, а бомбардир распространяет эту галиматью?
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Иван Петров 1986
1781701251
Это его гусев признал, а во всем мире об этом пока не знают.
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Чугунный скороход
1781701426
Сколько ненужного пафоса в заголовках... Бомбардир, куда катишься ?
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Evgenijgerasimov607@gmail
1781710462
Нам Гусь не авторитет,авторитет это Андрюша-гнусявый
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