Сафонова признали лучшим в мире

Бывший тренер «Динамо» Ролан Гусев оценил выступление вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«ПСЖ» в финале Лиги чемпионов победил «Арсенал» в серии пенальти со счетом 4:3 после ничьей 1:1 в основное время.

Парижане выиграли Лигу чемпионов во 2-м сезоне подряд.

Сафонов провел финал полностью, не совершив ни одного сейва.

– Кто-то увидел в пропущенном голе Сафонова его ошибку. На ваш взгляд, была ли возможность у Матвея хоть как‑то спасти команду, когда с нескольких метров тебя прошивают мощным ударом?

– Мне кажется, сложновато было. Кай Хавертц вывалился на ворота, с острого угла попал в самую щель – вытащить удар было непросто.

– В отличие от Межконтинентального кубка, когда Сафонов четыре раза отразил удары в серии послематчевых пенальти, сейчас игроки «Арсенала» дважды били мимо. Заслуга вратаря есть в этих промахах?

– Своими действиями он вынуждал ошибиться бьющих. Видно было, что Матвей подготовился к серии пенальти, угадывал направление ударов. Так что заслуга вратаря в победе есть. Для меня пенальти – это лотерея. Вспомните, сколько великих футболистов не забивали пенальти в финалах чемпионата мира. Считаю, что психологическое преимущество в такие моменты полностью на стороне вратаря.

– Сафонов – лучший вратарь мира на сегодняшний день?

– На сегодняшний день – да, потому что главный трофей перед чемпионатом мира он выиграл. Посмотрим, что будет в Америке, кто из вратарей начнет творить чудеса, может, кто‑то в финале три пенальти отразит.