Реакция Сафонова на вылет сборной Франции с ЧМ-2026

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов был огорчен из-за поражения Франции от Испании в 1/2 финала чемпионата мира-2026.

«До вчерашнего вечера думал, что не сильно принципиально, кто выиграет. После матча я почувствовал в себе тоску и грусть. Осознал, что болел за Францию на этом чемпионате мира.

Я отталкивался от того, где больше моих ребят играет. За Португалию тоже был расстроен. В Испании тоже есть мой человек. Буду находиться в расстройстве. Прогноз на победителя делать не буду», – сказал Сафонов.

Франция проиграла со счетом 0:2 и теперь поспорит лишь за третье место.

Голы у Испании забили Микель Оярсабаль с пенальти на 22-й минуте и Педро Порро на 58-й.

Во втором полуфинале сегодня встретятся Англия и Аргентина.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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