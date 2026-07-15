Кейн побил рекорд Руни в сборной Англии

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн проводит 121-й матч за сборную Англии.
- Англичане играют с Аргентиной в полуфинале ЧМ-2026.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
121 встреча в составе «трех львов» – это новый рекорд для полевых игроков.
Кейн превзошел достижение Уэйна Руни, который отыграл 120 матчей за английскую сборную.
Абсолютный рекорд национальной команды принадлежит вратарю Питеру Шилтону (125).
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Источник: Opta