Кейн побил рекорд Руни в сборной Англии

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн проводит 121-й матч за сборную Англии.

Англичане играют с Аргентиной в полуфинале ЧМ-2026.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

121 встреча в составе «трех львов» – это новый рекорд для полевых игроков.

Кейн превзошел достижение Уэйна Руни, который отыграл 120 матчей за английскую сборную.

Абсолютный рекорд национальной команды принадлежит вратарю Питеру Шилтону (125).

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