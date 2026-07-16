Мэддисон – об игре Англии в полуфинале ЧМ-2026: «Перебор блевотины»

Известный блогер и болельщик «Динамо» Илья Мэддисон поделился впечатлениями от матча 1/2 финала ЧМ-2026 между сборными Англии и Аргентины.

Аргентинцы одержали волевую победу со счетом 2:1, уступая до 85-й минуты.

Ассистентский дубль оформил 39-летний Лионель Месси.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видеообзор полуфинала можно посмотреть здесь.

Аргентина поборется за трофей с Испанией 19 июля в 22:00 по московскому времени.

«Да, я знаю, что мой прогноз не сработал – Англия проиграла. Но я этому очень рад, потому что ненавижу говнофутбол и команды, которые ставят автобус. Особенно настолько бездарно.

От Тухеля я ничего другого и не ожидал. Я думал, что он в таком стиле весь турнир и выиграет, но на 60-й минуте просто сесть в оборону в 11 человек даже без попыток выйти в контратаку – это, конечно, перебор блевотины.

Аргентинцы – красавчики, что все-таки взломали эту помойку, создали такое количество моментов, так еще и два раза попали в штангу. Короче, просто молодцы. Я считаю, что победил футбол.

А тем, кто считает, что я говорил глупости о высоких шансах англичан, отвечу: такой дерьмовый футбол на крупных турнирах вполне может приносить успех.

Еще 10-15 минут – и Тухель протащил бы эту Англию в финал, а там также засушил бы Испанию. Но тут даже сказать, что не повезло, нельзя.

Скорее – не везло Аргентине, что они раньше не накидали», – написал Мэддисон в своем телеграм-канале.

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