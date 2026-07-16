Названа главная ошибка Тухеля в матче Англия – Аргентина

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев раскритиковал главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля. Он считает, что тот не должен был выпускать еще одного защитника в концовке полуфинального матча ЧМ-2026 с Аргентиной.
«Ну куда ты, майнцова ты башка, выпускаешь пятого защитника на 82-й минуте против злющей Аргентины? Он не смотрел матч против Египта. Энцо снова забил такой же гол, каким Месси сравнял счeт несколько дней назад.
Они толпой стоят у ворот и сами отдают свою игру. Просто до зубового скрежета обычно», – написал Нагучев в телеграм-канале.
- Аргентинцы одержали волевую победу со счетом 2:1, уступая до 85-й минуты.
- 39-летний Месси оформил ассистентский дубль.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Видеообзор полуфинала можно посмотреть здесь.
- Аргентина поборется за трофей с Испанией 19 июля в 22:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»