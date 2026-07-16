Месси прокомментировал волевую победу Аргентины над Англией в полуфинале ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после выигранного матча 1/2 финала ЧМ-2026 против Англии.

Аргентинцы одержали волевую победу со счетом 2:1, уступая до 85-й минуты.

39-летний Месси оформил ассистентский дубль.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видеообзор полуфинала можно посмотреть здесь.

Аргентина поборется за трофей с Испанией 19 июля в 22:00 по московскому времени.

«Эта команда вместе может добиться чего угодно. Эти игроки кажутся такими особенными.

Я могу сказать болельщикам то же самое, что уже говорил в Катаре – наслаждайтесь! Эта команда никогда вас не подведeт.

Этот чемпионат мира получился абсолютно сумасшедшим. Выход в ещe один финал ЧМ – это невероятно.

Матч с Англией не был обычным. С того момента, как прозвучал наш гимн, мы пережили нечто особенное. Это была не просто очередная победа – аргентинский народ отчаянно хотел ее», – сказал Месси.

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