Президент Аргентины эмоционально отреагировал на выход сборной в финал ЧМ-2026

Президент Аргентины Хавьер Милей опубликовал пост по итогам матча 1/2 финала ЧМ-2026 против сборной Англии.
- Аргентинцы одержали волевую победу со счетом 2:1, уступая до 85-й минуты.
- Ассистентский дубль оформил 39-летний Лионель Месси.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Видеообзор полуфинала можно посмотреть здесь.
- Аргентина поборется за трофей с Испанией 19 июля в 22:00 по московскому времени.
«Аргентина, вперед, черт возьми», – написал Милей в соцсетях.
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Источник: твиттер Хавьера Милея