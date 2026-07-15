Хабиб ответил, кого поддержит во втором полуфинале ЧМ-2026: «Болею как никогда раньше»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов раскрыл, кому симпатизирует в противостоянии сборных Англии и Аргентины.

Это будет второй полуфинал чемпионата мира-2026.

Матч пройдет сегодня в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет его текстовую онлайн-трансляцию.

«Че за интрига и какой матч нас ждет, очень многое на кону, за кого я буду болеть – вы уже знаете.

Англия выглядит очень хорошо, как же я хочу, чтобы они прошли дальше.

У Аргентины меня удивляет одно: у них прям такой же состав, как и в 2022 году на мире, практически тот же футбол и те же игроки.

Сегодня болею за Англию как никогда раньше», – написал Хабиб в своем телеграм-канале.

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