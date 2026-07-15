Вице-президент Аргентины – о сборной Англии: «Играем против пиратов-узурпаторов»

Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль сделала радикальное заявление в преддверии второго полуфинала ЧМ-2026.

Речь идет о противостоянии сборных Англии и Аргентины.

Матч пройдет сегодня в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет его текстовую онлайн-трансляцию.

«Играем против пиратов-узурпаторов. Это не просто очередной матч. Я не собираюсь быть политкорректной или равнодушной, игра против англичан – это всегда нечто большее.

Это Мальвинские острова, это Диего (Марадона). это последнее слово Лео (Месси) и возможность остановить оккупантов.

Вперед, Аргентина! Потому что до последнего вздоха мы будем требовать свое», – написала Вильярруэль в соцсетях.

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