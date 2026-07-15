Тренер Англии сказал, можно ли нейтрализовать Месси

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о нейтрализации нападающего Аргентины Лионеля Месси перед игрой команд в 1/2 финала ЧМ-2026.

«Прекрасно понимаем, что не сможем останавливать его постоянно и на 100 процентов. Он совсем другой игрок по сравнению с Холандом, но мы сыграли [с Норвегией] по-своему очень хорошо – так, как, пожалуй, и следовало играть против Эрлинга, поэтому мы найдем способ.

Думаю, это первый раз, когда моя команда сыграет против него. Просто невероятно, как он каждый раз выкручивается столь разными способами. Он находит свободные зоны, он находит моменты, и, думаю, главное – вся команда разделяет его идеи. Они разделяют идею в том, чтобы его поддерживать и помогать, и они готовы к моментам, когда он включается в игру, чтобы изменить ход матча. Конечно, мы к этому подготовимся.

Можно ли к этому подготовиться, найти рецепт и сильно сосредоточиться на нем? Нет, но нам нужно быть смелыми, нужно быть смелыми с ним, нужно лишить его поддержки и следить за всеми передвижениями, когда он с мячом», – сказал Тухель.

Сегодня Англия сыграет с Аргентиной в полуфинале ЧМ-2026. Начало матча в 22:00 мск.

На ЧМ-2026 39-летний Месси забил 8 голов в 6 матчах за сборную Аргентины.

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