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Шерки назвал причину поражения Франции от Испании

15 июля, 13:59
3

Полузащитник сборной Франции Райан Шерки высказался о матче с Испанией (0:2) в полуфинале ЧМ-2026.

«Это невероятно тяжело. У нас было все необходимое, чтобы пройти этот путь до конца. Честно говоря, каждая команда боялась нас. И единственной командой, которая нас победила, были мы сами. Мы проиграли сами себе... Не судьям, не Испании. Нас победили технически, тактически. Мы играли не так, как умеем. Испанцы играли так, как им нравится играть в футбол, а мы – нет. Мы расплачиваемся за это.

[Об ошибках французов]. Я не думаю, что они были связаны с соперником – они не оказывали сумасшедшего давления, не прессинговали по всему полю. Иногда у нас было время поиграть, создать что-то новое, пойти вправо, влево, вернуться в центр и выходить из обороны через пас. Я думаю, мы плохо справлялись со своими эмоциями.

[О судействе]. Можно говорить что угодно... Но они просто были злее и умнее нас. Судья был не на высоте, но это ничего не меняет... Нельзя винить судью: он не отнял у нас гол», – сказал Шерки.

  • Голы у Испании забили Микель Оярсабаль с пенальти на 22-й минуте и Педро Порро на 58-й.
  • Главным судьей встречи был Иван Бартон из Сальвадора.
  • Франция 18 июля сыграет в матче за 3-е место с проигравшим в другом полуфинале Англия – Аргентина.

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Источник: L'Equipe
Чемпионат мира Испания Франция Шерки Райан
Комментарии (3)
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Томик
1784118116
А что именно делал такого судья, что не был на высоте? Разрешал раз за разом валить руками Ямаля, не пытаясь сыграть в мяч? Плохой судья!
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Чермындыр
1784121052
Такого количества брака как вчера, я не видел у французов вообще никогда за последние много лет. Даже когда они проиграли тем же испанцам 4:5 не было такого. В центре поля, что ни пас, то вообще в никуда. Олисе было не узнать. Такое ощущение, что французам сказали: "Вы сейчас выйдете играть против сборной Франции" и они от страха обделались так, что позабыли как вообще играть в футбол. Уровень мастерства вчера был где в районе Мытищинской подворотни у лягушатников
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FFR
1784126717
Проиграл Дешам его тактика не сработала, вернее тактика отсутствовала.
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