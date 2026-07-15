Анри прокомментировал поражение Франции от Испании в полуфинале ЧМ-2026

Тьерри Анри высказался о результате первого матча 1/2 финала чемпионата мира-2026 между Францией и Испанией.

«Испанцы контролировали мяч и показали, почему они чемпионы Европы. Они были намного сильнее.

Победила команда, которая играла лучше. Если вы не играете в полную силу с самого начала матча, будет сложно.

Испания – худшая команда, которой можно уступать со счетом 0:1», – заявил Анри.

Франция проиграла со счетом 0:2 и теперь поспорит лишь за третье место.

Голы у Испании забили Микель Оярсабаль с пенальти на 22-й минуте и Педро Порро на 58-й.

Во втором полуфинале сегодня встретятся Англия и Аргентина.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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