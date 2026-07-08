Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Анри встал на защиту Роналду: «Его наследие неприкосновенно»

Анри встал на защиту Роналду: «Его наследие неприкосновенно»

Сегодня, 16:31
1

Тьерри Анри высказался о том, что Криштиану Роналду так и не стал чемпионом мира.

  • Португалия вылетела с ЧМ-2026 от Испании (0:1) на стадии 1/8 финала.
  • 41-летний Роналду поучаствовал в шести мундиалях, забив 11 мячей.
  • Лучший результат португальцев на чемпионате мира в эпоху Криштиану – 4-е место в 2006 году.

«Многие великие футболисты не выигрывали чемпионат мира, но это не определяет их наследие. Наследие Роналду неприкосновенно.

Я желаю ему всего наилучшего, желаю преодолеть отметку в 1000 голов.

Он вдохновил несколько поколений, особенно тем, как он дышит, живет и думает о футболе», – заявил Анри.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

Еще по теме:
«Не будите в нем зверя»: Анри рассказал, что происходило с Месси на тренировках в «Барсе» 1
Анри назвал фаворитов ЧМ-2026 1
Мбаппе не попал в топ-10 лучших французских игроков в истории 4
Источник: Fox Sports
Чемпионат мира Аль-Наср Испания Португалия Роналду Криштиану Анри Тьерри
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1783525796
Кому оно нах нужно...
Ответить
Главные новости
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Нефтчи» – 4:1!
20:54
1
Ловчев описал Мостового двумя словами
20:46
«Ростов» выкупит футболиста «Зенита»
20:29
В «Индепендьенте» ждут, когда Барко оформит уход из «Спартака»
20:20
2
Три европейские страны категорически против снятия бана с России
20:01
3
«Спартак» отдал в аренду игрока, купленного прошлым летом за 350 миллионов рублей
19:28
2
Червиченко назвал идеальный финал ЧМ-2026
19:19
7
ФотоСперцян прокомментировал переход в «Аль-Ахли»
18:53
1
Стал известен срок контракта Клоппа со сборной Германии
18:40
1
ФИФА не стала отменять желтую карточку Олисе
18:31
7
Все новости
Все новости
Канчельскис объяснил, почему Аргентина победила Египет, уступая 0:2 до 79-й минуты
19:50
Червиченко назвал идеальный финал ЧМ-2026
19:19
7
ФИФА не стала отменять желтую карточку Олисе
18:31
7
Мамаев отреагировал на камбэк Аргентины с Египтом
18:20
Мостовой – о сборной США на ЧМ-2026: «Теперь могут звонить кому угодно»
17:36
2
Ловчев сказал, что его удивило на ЧМ-2026: «Вы что, боженьки там, в ФИФА?»
17:25
5
Реакция Семина на камбэк Аргентины с Египтом
17:10
2
Хусанов отказался от первой брачной ночи ради сборной Узбекистана
16:59
7
Анри встал на защиту Роналду: «Его наследие неприкосновенно»
16:31
1
Футболист АПЛ сбил женщину, проехав на красный свет
16:22
4
Семин спрогнозировал финалистов ЧМ-2026
15:51
6
На ЧМ-2026 зафиксирован рекорд по нулевым ничьим
15:29
2
Российский арбитр разобрал скандальное судейство в матче Аргентина – Египет
15:00
9
Гусев назвал самую сбалансированную сборную на ЧМ-2026: «Очень нравится эта команда»
14:37
3
Тренер сборной Хорватии ушел в отставку
14:14
2
Назначены комментаторы на матчи 1/4 финала ЧМ-2026
13:59
5
Самолет сборной Бразилии улетел с ЧМ-2026 с одним футболистом на борту
13:50
5
Россиянам придется платить, чтобы увидеть Мбаппе и Месси в 1/4 финала ЧМ-2026
13:09
9
Реакция «Реала» на конфликт Мбаппе с сенатором Парагвая
12:40
1
Месси стал автором еще одного уникального достижения на ЧМ
12:24
1
Стало известно, почему заплакал Месси после матча с Египтом
11:44
1
Суперкомпьютер назвал фаворита ЧМ-2026 после 1/8 финала
11:23
5
Губерниев обвинил Роналду в вылете сборной Португалии с ЧМ-2026
11:13
8
Реакция Газзаева на камбэк Аргентины с Египтом
10:53
1
«Не будите в нем зверя»: Анри рассказал, что происходило с Месси на тренировках в «Барсе»
10:30
1
Быстров назвал главного фаворита ЧМ-2026
10:19
3
Аршавин высказался о новом формате ЧМ
09:36
1
Якин прокомментировал выход сборной Швейцарии в четвертьфинал ЧМ-2026
09:24
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+