Анри встал на защиту Роналду: «Его наследие неприкосновенно»

Тьерри Анри высказался о том, что Криштиану Роналду так и не стал чемпионом мира.

Португалия вылетела с ЧМ-2026 от Испании (0:1) на стадии 1/8 финала.

41-летний Роналду поучаствовал в шести мундиалях, забив 11 мячей.

Лучший результат португальцев на чемпионате мира в эпоху Криштиану – 4-е место в 2006 году.

«Многие великие футболисты не выигрывали чемпионат мира, но это не определяет их наследие. Наследие Роналду неприкосновенно.

Я желаю ему всего наилучшего, желаю преодолеть отметку в 1000 голов.

Он вдохновил несколько поколений, особенно тем, как он дышит, живет и думает о футболе», – заявил Анри.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе