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  • «Не будите в нем зверя»: Анри рассказал, что происходило с Месси на тренировках в «Барсе»

«Не будите в нем зверя»: Анри рассказал, что происходило с Месси на тренировках в «Барсе»

Сегодня, 10:30
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Бывший нападающий «Барселоны» Тьерри Анри отреагировал на игру Лионеля Месси в матче 1/8 финала ЧМ-2026 Аргентина – Египет.

  • Аргентинцы проигрывали 0:2 до 79-й минуты, но в итоге победили 3:2.
  • 39-летний Лионель Месси оформил 1+1 после нереализованного пенальти в 1-м тайме.
  • Аргентина вышла в 1/4 финала чемпионата мира, где встретится с Швейцарией.

«Во-первых, посмотрите, как он плачет. Это показывает, сколько это значит для него и его команды. Сначала он напоминает нам, что он просто человек – он не реализовал несколько пенальти [на чемпионатах мира], 4 из 8… а потом он тут же снова доказывает нам, что он не просто человек.

Как вы и сказали, я играл с ним [в «Барселоне»], и с Лео иногда происходит такое... Не будите в нем зверя – вот что происходит. Я видел это своими глазами на тренировках: иногда один из тренеров не хотел фиксировать фол или мяч уходил за пределы поля, но соперник забивал гол – тогда Лео требовал зафиксировать фол или аут, но тренер говорил ему перестать жаловаться, потому что такое случается в матчах.

После этого его взгляд менялся, он хватал мяч и забивал три гола подряд. Потом поворачивался и говорил: «В следующий раз фиксируйте фол». Потому что он просто неудержим.

Когда у него такое настроение, его очень сложно остановить. Будем честны: этот парень не всегда работал. Но когда его команда нуждается в нем, он включается, он берет мяч и начинает обводить почти всех, пытаясь изменить ход игры», – сказал Анри.

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Источник: твиттер Вероники Брунати
Чемпионат мира Египет Аргентина Месси Лионель Анри Тьерри
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