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Познер хочет взять интервью у Месси и Роналду

Сегодня, 19:26
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Известный телеведущий Владимир Познер признался, что хотел бы взять интервью у двух футболистов. Речь идет о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

«Хотел бы записать интервью с Месси. Потому что это Месси. Даже в 39 лет на чемпионате мире он сыграл решающую роль. Мне кажется, что он хоть и звезда, но совершенно не страдает звездной болезнью. Читал несколько его высказываний. Как-то он говорит по-человечески, с пониманием.

С другой стороны, мне бы было бы интересно побеседовать и с Роналду. Я бы хотел поговорить с ним о том, в какой степени его решение перейти в клуб из Саудовской Аравии и получать там огромные деньги повлияло на качество его футбола. Конечно, на фоне арабских игроков Криштиану выделяется, но это не тот уровень конкуренции. Мне интересно, согласился бы Роналду когда-нибудь на такой разговор, или для него главное – это деньги? Хотя он очень богатый. Чем он руководствовался, когда принимал такое решение? На эту тему с Роналду я бы поговорил», – сказал Познер.

  • Месси дошел со сборной Аргентины до финала чемпионата мира-2026, где уступил Испании (0:1).
  • Роналду с Португалией вылетел на стадии 1/8 финала, уступив той же Испании (0:1).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
США. МЛС Аль-Наср Интер Майами Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (2)
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1785086988
Надеюсь, оба пошлют лысого проныру,трёхстульного гражданина, далеко-по маршруту ходьбы и бега.
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Mirak92
1785089767
Хоти
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