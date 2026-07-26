Познер хочет взять интервью у Месси и Роналду

Известный телеведущий Владимир Познер признался, что хотел бы взять интервью у двух футболистов. Речь идет о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

«Хотел бы записать интервью с Месси. Потому что это Месси. Даже в 39 лет на чемпионате мире он сыграл решающую роль. Мне кажется, что он хоть и звезда, но совершенно не страдает звездной болезнью. Читал несколько его высказываний. Как-то он говорит по-человечески, с пониманием.

С другой стороны, мне бы было бы интересно побеседовать и с Роналду. Я бы хотел поговорить с ним о том, в какой степени его решение перейти в клуб из Саудовской Аравии и получать там огромные деньги повлияло на качество его футбола. Конечно, на фоне арабских игроков Криштиану выделяется, но это не тот уровень конкуренции. Мне интересно, согласился бы Роналду когда-нибудь на такой разговор, или для него главное – это деньги? Хотя он очень богатый. Чем он руководствовался, когда принимал такое решение? На эту тему с Роналду я бы поговорил», – сказал Познер.