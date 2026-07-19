Трамп ответил на вопрос, кто сильнее – Месси или Роналду

Президент США Дональд Трамп сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Месси великолепен, Роналду тоже великолепен. И мне не хочется это говорить, но я видел Пеле, когда он играл за «Космос». Я имел возможность посмотреть, как играет Пеле. Это великолепные игроки. Есть и другие.

Эту информацию я получаю от сына, мой сын Бэррон – большой фанат футбола. Здесь действительно играет много невероятных футболистов, но прямо сейчас, если смотреть объективно… Я всегда любил Роналду, всегда любил Месси. Я совсем недавно встречался с Месси, а с Криштиану я знаком уже давно. У них довольно хорошая жизнь – гораздо более простая, чем у меня, если честно!» – сказал Трамп.