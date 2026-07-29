«Сучка Трампа пошла вразнос»: Инфантино раскритиковали за планы продать ЧМ частникам

Блогер Михаил Борзыкин прокомментировал план президента ФИФА Джанни Инфантино по продаже части прав на чемпионат мира частным инвесторам.

«Сучка Трампа пошла вразнос. Теперь она торгует главным турниром планеты – хочет продать часть прав на ЧМ. Главный аргумент, который она привела, – деньги: каждому члену ФИФА, а это 211 стран, будет выплачено по 40 млн евро, если он поддержит это преступное решение. Да, прямой подкуп – и никто ничего не стесняется.

Надежда на УЕФА, который уже запланировал срочную конференцию. С удовольствием посмотрел бы, как лично Чеферин, президент Европейского футбольного союза, прыгает на голове этой элитной эскортницы, а потом садится на бездыханное тело, срывает маску – и весь мир видит крупным планом черта с рогами. А потом снова прыгает», – написал Борзыкин.