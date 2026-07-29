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  • Мажич подробно высказался об отмене жеребьевки в матче «Зенит» – «Спартак»

Мажич подробно высказался об отмене жеребьевки в матче «Зенит» – «Спартак»

Сегодня, 19:33
18

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич прокомментировал скандал из суперкубкового матча «Зенит»«Спартак».

  • «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
  • Встречу обслуживал главный арбитр Евгений Буланов.
  • Перед серией пенальти не была проведена жеребьевка ворот, в которые будут бить 11-метровые удары.

– По процедуре судья должен подбросить монету и определить, на какой стороне будет проводиться серия пенальти. Когда «Зенит» забил гол – отличился Александр Соболев с пенальти, много бутылок полетело на поле. Люди, отвечающие за организацию матча, а также правоохранители после финального свистка сказали, что серия пенальти должна проходить на других воротах, где все спокойно и безопасно.

Это не было решение Буланова. Знаю, что сейчас на этот счет есть большая дискуссия. Люди, которые отвечают за организацию, в сотрудничестве с полицией провели осмотр данной ситуации и обнаружили опасность. И правила игры диктуют также, что, когда есть опасность, должен быть сделан выбор в пользу стороны поля, где безопасно.

– От кого Буланов получил сигнал?

– От людей, которые отвечают за организацию и сотрудничают с полицией.

– У него выбора не было?

– Как можно сделать выбор, когда он не отвечает за это? Как он может идти против организаторов и правоохранителей? Нет смысла в этом. Если бы он не прислушался к мнению организаторов и полиции, кто был бы виноват?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Мажич Милорад
Комментарии (18)
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рылы
1785344217
усаживаемся поудобнее, наслаждаемся визгами, которые тут будут)
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subbotaspartak
1785344466
...Если бы он не прислушался к мнению организаторов и полиции, кто был бы виноват?... Списали бы на Зобнина, делов то.
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NewLife
1785344676
Конечно, чтобы правильно решить в какие ворота пробивать, надо было спросить у "законопослушного" провокатора Соболева, и Мажичу не пришлось бы нести пургу, выгораживая хозяев из газпрома.😇🙃
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Литейный 4 (returned)
1785344752
Свинарня всё ещё ноет? Правомерность решения судьи была железобетонная. Гыгыгы
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oyabun
1785345442
Маджич молодец! Верный пёс своих хозяев. И самое интересное, что требованиям безопасности можно оправдать любой беспредел, который творит ЗПРФ на поле. Попробуй опротестуй! Ты что, против безопасности?!
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Триумфальный
1785345702
Все прекрасно понимают, что матч был слит из-за тупой замены Карседо, и бестолкового Джику, и нулевого пупса, который не умеет пенальти отбивать. Но, надо же как-то оправдать своих бездарей, и утешить себя, поэтому дружно друг другу ссут в уши - Зенит всё купил.
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Semenycch
1785345735
Обратите внимание, Мажич несколько раз повторил, что около фанатской трибуны Спартака было опасно, а около фанатской трибуны Зенита совершенно спокойно и безопасно! Парнокопытные фанаты не только хрюкают, стучат копытами, визжат громко, но и готовы оскорбить или нанести увечья любому несогласному во имя парнокопытного фанатизма и ничего человеческого в этих болельщиках нет! Сви-ньи и в Африке сви-ньи! И тут на сайта они ведут себя так же!
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ziborock
1785347440
Срать в уши будешь своим детям! Мы не до такой степени дебилы! С каких это пор правоохранители стали менять регламент и правила спортивных соревнований?! Зафизделись вы господа, сначала говорили что это решение судьи, теперь выясняется что уже нет! Семак вообще журналистам рассказывал что жеребьевка была! Да здравствует Российская Премьер Лига< самая коррумпированная футбольная лига в мире!!! В этом году ЗПРФ на стадионах будет еще громче!!!
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ziborock
1785348080
Победа, достигнутая обманом, это не победа, это поражение для твоей чести! Лев Яшин
Ответить
ziborock
1785348269
– От кого Буланов получил сигнал? – От людей, которые отвечают за организацию и сотрудничают с полицией. -________________________________________________________________ От "стукачей"l Дюкова или от кого?! Имена и фамилии назови, кто наделен такими полномочиями менять регламент спортивного соревнования?!
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