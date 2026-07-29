В казахстанском футболе избавляются от всего русского

В Казахстанской федерации футбола появились антироссийские настроения. Поэтому в сборной страны не будет российского тренера Магомеда Адиева.
«Генсек КФФ не любит россиян, поэтому Адиева в Казахстане не ждут: в федерации избавляются от русского языка, все должны говорить по-английски или на казахском, чтобы главному было удобно.
В апреле новым генеральным секретарем футбольной федерации до 2030 года назначили австралийца Манна. До этого он работал в «Тоттенхэме», «Мельбурне» и китайском отделении City Football Group.
Сейчас Скотт занимается поиском нового тренера для сборной Казахстана. На этот пост рассматривали Постекоглу, Йордэнеску, Коулмана и Морено (да, тот самый, что тренировал Сочи через ChatGPT).
Среди кандидатов также называли и Адиева, который довел казахов до стыков к выходу на Евро-2024. Однако, по моим данным, с Магомедом никто не связывался и связываться вряд ли будет.
На рынке судачат, что этот лысый улыбчивый дядька не любит русскоговорящих сотрудников и окружает себя иностранцами, с которыми ему комфортней общаться», – написал источник.
- Адиева назначили 28 апреля в «МЛ Витебск», а отстранили 16 июня.
- За 1,5 месяца под его руководством «МЛ Витебск» провел 7 матчей: 4 победы, 1 ничья, 2 поражения.
- Витебляне выступают в квалификации Лиги конференций.