В Казахстанской федерации футбола появились антироссийские настроения. Поэтому в сборной страны не будет российского тренера Магомеда Адиева.

«Генсек КФФ не любит россиян, поэтому Адиева в Казахстане не ждут: в федерации избавляются от русского языка, все должны говорить по-английски или на казахском, чтобы главному было удобно.

В апреле новым генеральным секретарем футбольной федерации до 2030 года назначили австралийца Манна. До этого он работал в «Тоттенхэме», «Мельбурне» и китайском отделении City Football Group.

Сейчас Скотт занимается поиском нового тренера для сборной Казахстана. На этот пост рассматривали Постекоглу, Йордэнеску, Коулмана и Морено (да, тот самый, что тренировал Сочи через ChatGPT).

Среди кандидатов также называли и Адиева, который довел казахов до стыков к выходу на Евро-2024. Однако, по моим данным, с Магомедом никто не связывался и связываться вряд ли будет.

На рынке судачат, что этот лысый улыбчивый дядька не любит русскоговорящих сотрудников и окружает себя иностранцами, с которыми ему комфортней общаться», – написал источник.