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Казахстан
Сборная Казахстана по футболу
Лига наций
Сайт:
http://kff.kz/kk
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Таблица
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
В казахстанском футболе избавляются от всего русского
29 июля
6
Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Казахстана
17 июля
1
На ЧМ-2026 перепутали Узбекистан с Казахстаном
19 июня
5
Товарищеские матчи. Беларусь упустила победу, Казахстан проиграл и другие результаты
9 июня
1
Трансляция
Венгрия – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026
9 июня
Венгрия – Казахстан: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 2.3
8 июня
Товарищеский матч. Игроки РПЛ забили в игре Армения – Казахстан (1:1)
6 июня
Трансляция
Армения – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026
6 июня
Армения – Казахстан: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.92
5 июня
Трансляция
Казахстан – Коморские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026
31 марта
Казахстан – Коморские острова: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.53
30 марта
Проведение матча Россия – Казахстан зависит от двух человек
24 марта
2
В Казахстане выбрали лучшего тренера в истории сборной – это россиянин
2025.12.17 15:15
2
Товарищеские матчи. Казахстан проиграл 127-й сборной мира, волевая победа Чили над Перу в Сочи
2025.11.18 21:57
Игрок Бельгии Доку: «Если не можем обыграть Казахстан, нам нечего делать на ЧМ-2026»
2025.11.16 12:33
1
Футболист «Челси» установил рекорд сборной Казахстана
2025.11.16 01:40
Отбор ЧМ-2026. Казахстан в меньшинстве удержал ничью с Бельгией (1:1)
2025.11.15 18:57
2
Трансляция
Казахстан – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2025
2025.11.15 15:50
Казахстан лишился шансов на выход на ЧМ-2026
2025.10.14 00:12
2
Отбор ЧМ-2026. Победы Германии и Бельгии, Франция потеряла очки и другие результаты
2025.10.13 23:46
Трансляция
Северная Македония – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2025
2025.10.13 20:35
Северная Македония – Казахстан: прогноз и ставки на матч 13 октября 2025 с коэффициентом 2.02
2025.10.12 09:14
Казахстан – Лихтенштейн: прогноз и ставки на матч 10 октября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.10.09 08:37
Казахстан пытался переманить защитника сборной России
2025.10.07 20:08
3
Сборная Казахстана рассматривает трех тренеров, включая чемпиона со «Спартаком»
2025.10.01 19:55
Видео
Тренер Казахстана подал в отставку после теннисной «баранки» от Бельгии
2025.09.08 00:11
10
Отбор ЧМ-2026. Бельгия устроила Казахстану теннисную «баранку» (6:0), у Де Брюйне и Доку дубли
2025.09.07 23:42
Трансляция
Бельгия – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2025
2025.09.07 20:35
Бельгия – Казахстан: прогноз и ставки на матч 7 сентября 2025 с коэффициентом 1.46
2025.09.06 09:20
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