Северная Македония – Казахстан: прогноз и ставки на матч 13 октября 2025 с коэффициентом 2.02

13 октября в Скопье на стадионе «Филипп II» состоится матч квалификации чемпионата мира между Северной Македонией и Казахстаном. Хозяева продолжают уверенно идти к выходу в следующую стадию, тогда как гости борются за сохранение шансов на третье место.

Северная Македония

Команда проводит сильный отборочный цикл и заслуженно возглавляет группу. После шести туров македонцы имеют 12 очков, а в последней игре сыграли вничью с Бельгией (0:0), что подтвердило их стабильность. Северная Македония не проигрывает уже шесть матчей подряд, при этом в трeх последних встречах не пропускает. Средние показатели – 1,6 забитого и 0,6 пропущенного за игру. Коллектив действует организованно в обороне и опасен при быстрых переходах в атаку.

Казахстан

Сборная Казахстана подходит к матчу после уверенной победы над Лихтенштейном (4:0), но это не меняет общей картины. Команда набрала всего шесть очков и испытывает трудности с соперниками выше уровнем. В пяти последних матчах Казахстан пропустил 12 голов, что подчeркивает нестабильность защиты. Средняя результативность – один забитый мяч за игру. Несмотря на старание в атаке, реализация моментов остаeтся проблемой, а на выезде команда часто теряет концентрацию.

Факты о командах

Северная Македония

Не проигрывает в 6 матчах подряд

Не пропускает в 3 последних встречах

Средняя результативность – 1,6 гола за матч

Казахстан

Пропускает в среднем 2,4 гола за игру

Победил лишь в 1 из 6 последних матчей

Забивает в среднем 1 гол за встречу

Прогноз на матч

Северная Македония демонстрирует высокий уровень игры и уверенно контролирует события на поле. Команда сильна в домашних матчах, где действует смело и эффективно в атаке. Казахстан после победы над аутсайдером всe ещe не выглядит готовым конкурировать с лидером группы. Разница в классе и форме очевидна – хозяева должны уверенно забрать три очка. При этом матч вряд ли станет результативным: македонцы не склонны к разгромам, а гости редко забивают.

