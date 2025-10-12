Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Северная Македония – Казахстан: прогноз и ставки на матч 13 октября 2025 с коэффициентом 2.02

12 октября 2025 9:21
Северная Македония - Казахстан
13 окт. 2025, понедельник 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 8 тур
Перейти в онлайн матча
2.02
Победа Северной Македонии с форой (-1.5)
Сделать ставку

13 октября в Скопье на стадионе «Филипп II» состоится матч квалификации чемпионата мира между Северной Македонией и Казахстаном. Хозяева продолжают уверенно идти к выходу в следующую стадию, тогда как гости борются за сохранение шансов на третье место.

Северная Македония

Команда проводит сильный отборочный цикл и заслуженно возглавляет группу. После шести туров македонцы имеют 12 очков, а в последней игре сыграли вничью с Бельгией (0:0), что подтвердило их стабильность. Северная Македония не проигрывает уже шесть матчей подряд, при этом в трeх последних встречах не пропускает. Средние показатели – 1,6 забитого и 0,6 пропущенного за игру. Коллектив действует организованно в обороне и опасен при быстрых переходах в атаку.

Казахстан

Сборная Казахстана подходит к матчу после уверенной победы над Лихтенштейном (4:0), но это не меняет общей картины. Команда набрала всего шесть очков и испытывает трудности с соперниками выше уровнем. В пяти последних матчах Казахстан пропустил 12 голов, что подчeркивает нестабильность защиты. Средняя результативность – один забитый мяч за игру. Несмотря на старание в атаке, реализация моментов остаeтся проблемой, а на выезде команда часто теряет концентрацию.

Факты о командах

Северная Македония

  • Не проигрывает в 6 матчах подряд
  • Не пропускает в 3 последних встречах
  • Средняя результативность – 1,6 гола за матч

Казахстан

  • Пропускает в среднем 2,4 гола за игру
  • Победил лишь в 1 из 6 последних матчей
  • Забивает в среднем 1 гол за встречу

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
5
Забитых мячей
0
2.5
В среднем за матч
0
4:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Казахстан
0 : 1
09.06.2025
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные,
Северная Македония
4 : 0
04.06.2021
Казахстан

Прогноз на матч

Северная Македония демонстрирует высокий уровень игры и уверенно контролирует события на поле. Команда сильна в домашних матчах, где действует смело и эффективно в атаке. Казахстан после победы над аутсайдером всe ещe не выглядит готовым конкурировать с лидером группы. Разница в классе и форме очевидна – хозяева должны уверенно забрать три очка. При этом матч вряд ли станет результативным: македонцы не склонны к разгромам, а гости редко забивают.

Рекомендованные ставки

  • Победа Северной Македонии с форой (-1.5) – коэффициент 2.02
  • Тотал голов меньше 3.5 – коэффициент 1.78

2.02
Победа Северной Македонии с форой (-1.5)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Казахстан Северная Македония
Другие прогнозы
13.10.2025
15:45
1.84
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан - Уругвай
Победа Уругвая
13.10.2025
21:45
1.85
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 8 тур
Северная Ирландия - Германия
Победа Германии и обе забьют
13.10.2025
21:45
2.02
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 8 тур
Северная Македония - Казахстан
Победа Северной Македонии с форой (-1.5)
13.10.2025
21:45
1.88
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 8 тур
Уэльс - Бельгия
Победа Бельгии с форой (-1)
13.10.2025
21:45
1.68
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 8 тур
Украина - Азербайджан
Победа Украины с форой (-2)
13.10.2025
21:45
1.46
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 8 тур
Исландия - Франция
Победа Франции и обе забьют
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 