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Северная Македония
Сборная Северной Македонии по футболу
Лига наций
Стадион:
Тоше Проески
Сайт:
http://www.ffm.com.mk
Тренер:
Благоя Милевски
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Расписание
Таблица
Молодежная сборная России сыграет 3 матча со сборными из Европы
3 сентября
Товарищеские матчи. Победы Норвегии, Турции, Австрии, Словакии и Черногории
1 июня
Трансляция
Турция – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июня 2026
1 июня
Турция – Северная Македония: прогноз и ставки на матч 1 июня 2026 с коэффициентом 2.2
31 мая
Трансляция
Босния и Герцеговина – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Босния и Герцеговина – Северная Македония: прогноз и ставки на матч 29 мая 2026 с коэффициентом 1.95
28 мая
Трансляция
Ирландия – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026
31 марта
Отбор ЧМ-2026. Польша, Дания и Косово пробились в финальные стыки
27 марта
Трансляция
Дания – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2026
26 марта
Дания – Северная Македония: прогноз и ставки на матч 26 марта 2026 с коэффициентом 1.92
25 марта
Еще одна европейская сборная может сыграть с Россией в 2026 году
2025.11.20 22:22
Фото
Италия – Северная Ирландия, Украина – Швеция и другие пары европейских стыков ЧМ-2026
2025.11.20 15:40
7
Определились участники стыков европейского отбора ЧМ-2026
2025.11.19 01:19
Отбор ЧМ-2026. Турция остановила Испанию, 3 сборные забили по 7 голов, ничья Беларуси, поражение Грузии и другие результаты
2025.11.19 00:48
Уэльс – Северная Македония: прогноз и ставки на матч 18 ноября 2025 с коэффициентом 2.15
2025.11.17 09:53
Отбор ЧМ-2026. Победы Германии и Бельгии, Франция потеряла очки и другие результаты
2025.10.13 23:46
Трансляция
Северная Македония – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2025
2025.10.13 20:35
Северная Македония – Казахстан: прогноз и ставки на матч 13 октября 2025 с коэффициентом 2.02
2025.10.12 09:14
Отбор ЧМ-2026. Украина обыграла на выезде Исландию (5:3), Бельгия не справилась с Северной Македонией (0:0)
2025.10.10 23:50
Трансляция
Бельгия – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2025
2025.10.10 20:35
Отбор ЧМ-2026. Нидерланды победили Литву (3:2), Депай оформил дубль
2025.09.07 20:55
Северная Македония – Лихтенштейн: прогноз и ставки на матч 7 сентября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.09.06 09:14
Саудовская Аравия – Северная Македония: прогноз и ставки на матч 4 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.03 08:47
Сборная Казахстана проиграла 3 из 4 матчей после увольнения Черчесова
2025.06.09 19:50
9
Трансляция
Казахстан – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2025
2025.06.09 15:50
Прогноз на точный счeт матча Казахстан – Северная Македония: Квалификация ЧМ, 9 июня
2025.06.08 09:19
Отбор ЧМ-2026. Норвегия разгромила Италию, Хорватия забила 7 голов, Бельгия потеряла очки и другие результаты
2025.06.06 23:44
1
Прогноз на точный счет матча Северная Македония – Бельгия: Квалификация ЧМ, 6 июня
2025.06.05 12:06
Отбор ЧМ-2026. Победа Казахстана и другие результаты
2025.03.26 00:44
Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди
2024.11.20 14:40
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