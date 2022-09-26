Сборная Северной Македонии по футболу

- 26 сентября 2022
- 23:53 Лига наций. Италия обыграла Венгрию, гол Хвичи помог Грузии победить Гибралтар и другие результаты
- 23 сентября 2022
- 21:06 Лига наций. Гол Хвичи помог Грузии победить Северную Македонию, грузины вышли в Лигу В
- 9 июня 2022
- 23:51 Лига наций. Грузия благодаря голу Хвичи разгромила Северную Македонию и другие результаты
- 2 июня 2022
- 21:39 Лига наций. Гол и ассист Хвичи помогли Грузии разгромить Гибралтар и другие результаты
- 30 марта 2022
- 11:00 Роналду – о выходе Португалии на ЧМ-2022: «Мы на своем месте» 3
- 29 марта 2022
- 23:35 Отбор ЧМ-2022. Дубль Фернандеша в ворота Северной Македонии вывел Португалию на ЧМ в Катаре 2
- 21:33 Роналду: «Чемпионат мира без Португалии невозможен. Не думаю, что македонцы нас удивят» 3
- 15:58 Игрокам сборной Македонии пообещали 500 тысяч на всех за выход на ЧМ-2022. Сегодня – матч с Португалией 6
- 10:51 Роналду – о матче с Северной Македонией: «Призываю болельщиков устроить ад на «Драгау» 1
- 08:36 Фото Сборная Италии оставила много мусора в раздевалке после поражения от Северной Македонии 7
- 07:59 Эльмас: «Северная Македония в 90 минутах от исполнения своей детской мечты» 1
- 25 марта 2022
- 18:42 Капелло: «Думаю, сборную Италии вчера обыграла бы и Россия» 13
- 13:53 Видео Появилось видео из раздевалки Северной Македонии после победы над Италией 8
- 12:56 Семин: «Непопаданием на ЧМ – большая потеря для Италии и футбола» 3
- 12:45 Тренер Северной Македонии: «Выиграли у Италии в их стиле. Забили, нанеся два удара в створ»
- 12:17 Федерация футбола Италии не собирается увольнять Манчини. Сборная не вышла на ЧМ после победы на Евро
- 10:37 Каррера: «Италия очень много ошибалась, а Македония сыграла матч своей жизни»
- 10:04 Ристовски: «Конечно, Северная Македония победит Португалию. Сделаем все невозможное» 4
- 09:39 Камоцци: «Невыход Италии на ЧМ – позор. Такому результату нет оправдания» 3