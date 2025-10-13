Отбор ЧМ-2026. Победы Германии и Бельгии, Франция потеряла очки и другие результаты

Завершились еще восемь матчей 8-го тура европейской квалификации ЧМ-2026.
Франция не смогла обыграть Исландию, Швеция неожиданно уступила Косово, Украина взяла верх над Азербайджаном, Казахстан не удержал победу над Северной Македонией.
В других встречах по три очка набрали Германия, Бельгия и Словакия.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа A. 8 тур
Словакия - Люксембург - 2:0 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - А. Оберт, 55; 2:0 - И. Шранц, 72.
Северная Ирландия - Германия - 0:1 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 0:1 - Н. Вольтемаде, 31.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа B. 8 тур
Швеция - Косово - 0:1 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 0:1 - Ф. Аслани, 32.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа D. 8 тур
Украина - Азербайджан - 2:1 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - А. Гуцуляк, 30; 1:1 - В. Миколенко, 45+3 (в свои ворота); 2:1 - Р. Малиновский, 64.
Исландия - Франция - 2:2 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - В. Пальссон, 39; 1:1 - К. Нкунку, 63; 1:2 - Ж. Матета, 68; 2:2 - К. Хлинссон, 70.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа J. 8 тур
Северная Македония - Казахстан - 1:1 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Д. Караман, 54; 1:1 - Э. Барди, 74.
Уэльс - Бельгия - 2:4 (1:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Д. Родон, 8; 1:1 - К. Де Брюйне, 18 (с пенальти); 1:2 - Т. Менье, 24; 1:3 - К. Де Брюйне, 76 (с пенальти); 2:3 - Н. Бродхед, 89; 2:4 - Л. Троссард, 90.
Источник: «Бомбардир»