Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Отбор ЧМ-2026. Победы Германии и Бельгии, Франция потеряла очки и другие результаты

Отбор ЧМ-2026. Победы Германии и Бельгии, Франция потеряла очки и другие результаты

Вчера, 23:46

Завершились еще восемь матчей 8-го тура европейской квалификации ЧМ-2026.

Франция не смогла обыграть Исландию, Швеция неожиданно уступила Косово, Украина взяла верх над Азербайджаном, Казахстан не удержал победу над Северной Македонией.

В других встречах по три очка набрали Германия, Бельгия и Словакия.

Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа A. 8 тур
Словакия - Люксембург - 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 - А. Оберт, 55; 2:0 - И. Шранц, 72.
Таблица турнира Календарь турнира
Северная Ирландия - Германия - 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - Н. Вольтемаде, 31.
Таблица турнира Календарь турнира
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа B. 8 тур
Словения - Швейцария - 0:0 (0:0)
Таблица турнира Календарь турнира
Швеция - Косово - 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - Ф. Аслани, 32.
Таблица турнира Календарь турнира
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа D. 8 тур
Украина - Азербайджан - 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 - А. Гуцуляк, 30; 1:1 - В. Миколенко, 45+3 (в свои ворота); 2:1 - Р. Малиновский, 64.
Таблица турнира Календарь турнира
Исландия - Франция - 2:2 (1:0)
Голы: 1:0 - В. Пальссон, 39; 1:1 - К. Нкунку, 63; 1:2 - Ж. Матета, 68; 2:2 - К. Хлинссон, 70.
Таблица турнира Календарь турнира
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа J. 8 тур
Северная Македония - Казахстан - 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 - Д. Караман, 54; 1:1 - Э. Барди, 74.
Таблица турнира Календарь турнира
Уэльс - Бельгия - 2:4 (1:2)
Голы: 1:0 - Д. Родон, 8; 1:1 - К. Де Брюйне, 18 (с пенальти); 1:2 - Т. Менье, 24; 1:3 - К. Де Брюйне, 76 (с пенальти); 2:3 - Н. Бродхед, 89; 2:4 - Л. Троссард, 90.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
В Израиле жестко ответили на призывы отстранить команды от международных турниров
Сборная Азербайджана потеряла багаж перед игрой с Украиной 5
Сменился лучший ассистент в истории сборной Нидерландов
Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Северная Ирландия Германия Словакия Люксембург Словения Швейцария Швеция Косово Исландия Франция Азербайджан Украина Северная Македония Казахстан Уэльс Бельгия
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Хайкин не сыграет за сборную Норвегии на ЧМ-2026
01:00
Карпин раскрыл, из какой команды РПЛ возьмет больше игроков на матч с Боливией
00:36
Казахстан лишился шансов на выход на ЧМ-2026
00:12
1
Карпину посоветовали взять тренера топ-клуба РПЛ в сборную России
Вчера, 23:56
Отбор ЧМ-2026. Победы Германии и Бельгии, Франция потеряла очки и другие результаты
Вчера, 23:46
Клуб Захаряна может увести тренера у «Спартака»
Вчера, 23:23
Бышовец высказался о конфликте на Украине
Вчера, 23:11
3
Президент «Барселоны» сделал заявление об отношениях с Месси
Вчера, 22:58
Гурцкая объяснил свои слова про конфликт в «Динамо» из-за Карпина
Вчера, 22:48
Канчельскис прокомментировал поиск нового тренера для «Спартака»
Вчера, 22:39
Все новости
Все новости
В Израиле жестко ответили на призывы отстранить команды от международных турниров
Вчера, 21:47
1
Сборная Азербайджана потеряла багаж перед игрой с Украиной
Вчера, 09:26
5
Сменился лучший ассистент в истории сборной Нидерландов
Вчера, 09:20
Отбор ЧМ-2026. Левандовски помог победить Польше, Хойлунд – Дании, Хорватия разгромила Гибралтар
12 октября
Отбор ЧМ-2026. Фареры победили Чехию, Беларусь проиграла Шотландии
12 октября
9
Отбор ЧМ-2026. Испания и Италия победили Грузию (2:0) и Эстонию (3:1)
11 октября
1
Отбор ЧМ-2026. Роналду не забил с пенальти, но Португалия победила Ирландию (1:0)
11 октября
2
Отбор ЧМ-2026. Норвегия устранила Израиль (5:0), у Холанда хет-трик и незабитый пенальти
11 октября
1
Отбор ЧМ-2026. Украина обыграла на выезде Исландию (5:3), Бельгия не справилась с Северной Македонией (0:0)
10 октября
Отбор ЧМ-2026. Германия и Франция разгромили Люксембург (4:0) и Азербайджан (3:0)
10 октября
Арнаутович стал лучшим бомбардиром в истории сборной Австрии
10 октября
Президент ФИФА сделал заявление о мирном соглашении по сектору Газа
10 октября
1
Отбор ЧМ-2026. Дания сокрушила Беларусь, Австрия забила 10 голов, Фареры разгромили Черногорию и другие результаты
9 октября
1
ФотоРоналду получил специальную награду за игру в сборной Португалии
8 октября
Мбаппе получил травму
8 октября
Гаттузо ответил на призывы бойкотировать матч с Израилем
7 октября
Колосков отреагировал на решение ФИФА по Израилю
4 октября
Тухель объяснил отсутствие Беллингема в составе сборной Англии
3 октября
В ФИФА подтвердили паузу в принятии решения об отстранении Израиля
1 октября
7
Названы страны, которые поддерживают отстранение Израиля
1 октября
1
УЕФА отложил голосование об отстранении Израиля из-за Трампа
30 сентября
3
Новые подробности возможного бана Израиля от УЕФА
29 сентября
22
Несколько футболистов призвали УЕФА отстранить Израиль от соревнований
28 сентября
4
В ООН высказались о возможном отстранении Израиля
26 сентября
1
Стала известна позиция ФИФА по отстранению Израиля
25 сентября
15
ФотоФИФА представила трех маскотов ЧМ-2026
25 сентября
4
Госдеп США сделал заявление по возможному бану Израиля в европейском футболе
25 сентября
10
УЕФА может отстранить Израиль на следующей неделе: подробности
25 сентября
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 