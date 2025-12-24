Бубнов – о Гусеве: «Эта фигура никогда не будет главным тренером»

Александр Бубнов высказался об утверждении Ролана Гусева главным тренером «Динамо». Московский клуб подписал контракт со специалистом до конца сезона.

– Моe мнение: даже если он выиграет Кубок, хотя перед ним эту задачу поставили якобы, ну, не якобы, точно поставили, максимум, где он может оказаться, и то это большой вопрос, но здесь в принципе руководство может на этом настоять, максимум он может остаться снова в тренерском штабе.

– А оставят ли его снова в тренерском штабе?

– Нет, это максимум, максимум, если руководство…

– То, что было с Личкой, его интервью, то, что с Карпиным.

– Да, да, да, это максимум, максимум. Потому что, я понимаю, на что ты намекаешь. Это был человек руководства, который сливал всю информацию, и тому же Газзаеву. Понимаешь, в чeм дело?

– Кто, Гусев?

– Гусев, а кто? Откуда уходила информация?

– Вы что, вы против Гусева?

– Я не против Гусева, я тебе говорю, что будет на самом деле. Эта фигура никогда не будет главным тренером.

– Почему?

– Потому. Потому что Степашин уже сказал, что мы ищем.

– Но если Гусев себя проявит, я не исключаю...

– Подожди, у кого он на Кубок будет выигрывать? У «Спартака»? У «Спартака» тоже задача сейчас – Кубок выиграть, они чемпионами не станут. Ну и что? У кого больше шансов? У команды, которая на 10-м месте и никакая, или у команды, которая на шестом месте, и там уже игра более или менее поставлена?