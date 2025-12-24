«Берега потерял, ты с ним рядом не стоишь»: Бубнов раскритиковал Дасаева за его слова про Сафонова

Александр Бубнов жестко прошелся по Ринату Дасаеву за его слова про Матвея Сафонова.

Бывший голкипер СССР ранее высказался о вратаре «ПСЖ»: «У нас люди тоже пенальти отбивали и никто так не писал! Вы с ним носитесь как с торбой. Он у нас что, один такой великий?»

«Ужас. Я увидел эту информацию утром, когда жена мне завтрак готовила, я поперхнулся, есть потом не стал. Ринатик, никто четыре подряд в финале Межконтинентального кубка не отбивал! Плюс говорят, что у Сафонова травма руки была. Ты-то вообще нулевой в пенальти. Я помню, что ты со «Спартой» отбил пенальти, больше не помню, когда ты пенальти отбивал.

Дасаев признавался лучшим вратарем мира? Кем? На тот момент для меня лучший вратарь мира был Шумахер. Я не об этом говорю, а том, что на сегодняшний день ему не нравится ни один вратарь. Я уже о Сафонове не говорю, ты на сегодняшний день вообще рядом с ним не стоишь, хотя он и не играет в «ПСЖ». Бориско, Агкацев и прочие вратари, который сейчас есть, Акинфеев тоже – они сильнее.

В 88-м году он запустил от Ван Бастена. Лобан (Лобановский) ему сказал после игры: «Ринат, игроки твоего уровня не имеют право пропускать такие голы». Он ворота потерял. Поэтому Дасаев, видимо, уже берега потерял. Игроков нет… Да есть лучше тебя в тысячу раз», – сказал Бубнов.