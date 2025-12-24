Введите ваш ник на сайте
  • «Берега потерял, ты с ним рядом не стоишь»: Бубнов раскритиковал Дасаева за его слова про Сафонова

«Берега потерял, ты с ним рядом не стоишь»: Бубнов раскритиковал Дасаева за его слова про Сафонова

Вчера, 22:51
4

Александр Бубнов жестко прошелся по Ринату Дасаеву за его слова про Матвея Сафонова.

Бывший голкипер СССР ранее высказался о вратаре «ПСЖ»: «У нас люди тоже пенальти отбивали и никто так не писал! Вы с ним носитесь как с торбой. Он у нас что, один такой великий?»

«Ужас. Я увидел эту информацию утром, когда жена мне завтрак готовила, я поперхнулся, есть потом не стал. Ринатик, никто четыре подряд в финале Межконтинентального кубка не отбивал! Плюс говорят, что у Сафонова травма руки была. Ты-то вообще нулевой в пенальти. Я помню, что ты со «Спартой» отбил пенальти, больше не помню, когда ты пенальти отбивал.

Дасаев признавался лучшим вратарем мира? Кем? На тот момент для меня лучший вратарь мира был Шумахер. Я не об этом говорю, а том, что на сегодняшний день ему не нравится ни один вратарь. Я уже о Сафонове не говорю, ты на сегодняшний день вообще рядом с ним не стоишь, хотя он и не играет в «ПСЖ». Бориско, Агкацев и прочие вратари, который сейчас есть, Акинфеев тоже – они сильнее.

В 88-м году он запустил от Ван Бастена. Лобан (Лобановский) ему сказал после игры: «Ринат, игроки твоего уровня не имеют право пропускать такие голы». Он ворота потерял. Поэтому Дасаев, видимо, уже берега потерял. Игроков нет… Да есть лучше тебя в тысячу раз», – сказал Бубнов.

  • Сафонов помог «ПСЖ» выиграть Межконтинентальный кубок, взял 4 пенальти в финале с «Фламенго».
  • Российский вратарь был признан лучшим игроком парижского клуба в декабре.

Еще по теме:
Семин прокомментировал признание Сафонова лучшим игроком «ПСЖ» в декабре
Сафонов – лучший игрок «ПСЖ» в декабре по версии авторитетного парижского издания
Сафонов показал фото сломанной руки 4
Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей Дасаев Ринат Бубнов Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bes 2
1766606659
Бубен против Дасаева. Батл гигантов.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1766609072
Вот кто реально потерял берега, так это дегенеративный имбецил Бубен.... То, чего добился Дасаев, бубну и не снилось... Да и Сафонова превозносят за один конкретный матч - финал межконтиненталки и то - серия пенальти... Дасаев тянул сборную на Евро-88... именно благодаря Дасаеву сборная дошла до финала. Не зря был признан лучшим вратарем мира в 1988 году. да и в СССР 9 раз признавался лучшим игроком (и это в чемпионоате СССР, а не в покупной РПЛ с административным ресурсом отдельных команд)))) А бубен разве что главный 3,14здабол
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1766610244
Срач в свинарнике)) неудивительно
Ответить
САДЫЧОК
1766612479
Все чётко сказано. Дасаев сильный вратарь был- но не стабильный. И самое важное нет чувства такта. Нужно признавать достижение Сафонова.
Ответить
