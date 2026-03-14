Сборная Бразилии показала новую форму с технологией охлаждения

Состоялась презентация новой игровой формы сборной Бразилии.

Это гостевой комплект темно-синего цвета. Он создавался вместе с брендом Jordan.

Создатели формы вдохновлялись «самыми быстрыми и грозными хищниками» Бразилии: древолазом, ягуаром и анакондой.

«Дизайн комплекта смелый и эксклюзивный: он выполнен с использованием технологии охлаждения Aero-FIT, обеспечивающей максимальную воздухопроницаемость и высокую производительность на поле.

Материал на 100% состоит из переработанных текстильных отходов – это премиум-версия инновационной системы охлаждения Nike, разработанная для лучшей циркуляции воздуха между кожей и тканью», – говорится в публикации на сайте Бразильской конфедерации футбола.