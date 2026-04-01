Губерниев пошутил о фаворите ЧМ-2026

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев назвал президента США Дональда Трампа главным фаворитом предстоящего чемпионата мира.

– Здесь можно горевать по поводу отсутствия Италии. Конечно, пропуск третьего чемпионата мира подряд – это катастрофа вообще для страны.

Понятно, что каждый мундиаль без Италии – это как хорошее блюдо без какой‑то приправы, без какого‑то нюансика.

Чемпионат в Италии прекрасный, а сборная – так себе. С учетом даже расширенного состава не попасть туда итальянцам… Так бывает, это спорт. Другие оказались более достойными.

– Кто фаворит чемпионата мира?

– До этого еще далеко. Фаворит чемпионата мира по футболу – Дональд Трамп. Думаю, если он захочет поднять кубок над головой, выйти в любом матче за любую сборную, ему никто не откажет, потому что все как обычно обосрутся.

Так что я не исключаю, что чемпионом мира по футболу в составе любой сборной будет объявлен Дональд Трамп. Он выйдет, сыграет, поднимет кубок над головой и все скажут: «Так и надо! Это и есть то, к чему мы стремились».

Он не только американский Daddy, но и всефутбольный. Папочке же никто не откажет. Языки все засунут в жопу по традиции, и он будет блистать на футбольном поле в составе абсолютно любой команды.

Может, кто‑то из европейцев взъерепенится поначалу, но потом все равно его выпустят на абсолютно любой позиции.