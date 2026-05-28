Появились новые подробности травмы Неймара

Нападающий сборной Бразилии и «Сантоса» Неймар прошел обследование, которое подтвердило, что его травма серьезнее, чем было заявлено изначально.
Он побывал в клинике, где также присутствовали врачи и специалисты из национальной команды.
Повреждение форварда в действительности оказалось не «простым отеком» и состояние нападающего потребует наблюдения. Участие Неймара в товарищеском матче против Панамы 1 июня считается маловероятным.
Руководитель медицинского отдела команды Родриго Ласмар выразил обеспокоенность повреждением Неймара, а в тренировочном центре в связи с этим царит атмосфера тревоги и напряжения.
В коммуникации с «Сантосом» со сборной возникли проблемы, так как клуб направил документ, в котором, подтверждалось, что травма не помешает Неймару тренироваться с командой.
Форвард, включенный в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира-2026, повредил икроножную мышцу. Изначально сообщалось, что он пропустит 5-10 дней.
- В этом году 34-летний Неймар провел за «Сантос» 15 матчей, забил 6 голов, сделал 4 ассиста.
- Первую игру на ЧМ-2026 Бразилия проведет против Марокко 14 июня.