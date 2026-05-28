Появились новые подробности травмы Неймара

Нападающий сборной Бразилии и «Сантоса» Неймар прошел обследование, которое подтвердило, что его травма серьезнее, чем было заявлено изначально.

Он побывал в клинике, где также присутствовали врачи и специалисты из национальной команды.

Повреждение форварда в действительности оказалось не «простым отеком» и состояние нападающего потребует наблюдения. Участие Неймара в товарищеском матче против Панамы 1 июня считается маловероятным.

Руководитель медицинского отдела команды Родриго Ласмар выразил обеспокоенность повреждением Неймара, а в тренировочном центре в связи с этим царит атмосфера тревоги и напряжения.

В коммуникации с «Сантосом» со сборной возникли проблемы, так как клуб направил документ, в котором, подтверждалось, что травма не помешает Неймару тренироваться с командой.

Форвард, включенный в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира-2026, повредил икроножную мышцу. Изначально сообщалось, что он пропустит 5-10 дней.