В «Спартаке» назвали сроки возвращения российских клубов в еврокубки

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао считает, что клубы РПЛ могут вернуться к выступлениям на международной арене в ближайшие два года.

«Произошли изменения, и мне сказали, что это произойдет, но мы не знаем, будет это в следующем сезоне или в следующем за ним.

Абсурдно, что такие страны, как Израиль, не подвергаются санкциям, в то время как Россия находится под ними», – сказал Кахигао.