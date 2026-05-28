В «Спартаке» назвали сроки возвращения российских клубов в еврокубки

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао считает, что клубы РПЛ могут вернуться к выступлениям на международной арене в ближайшие два года.
«Произошли изменения, и мне сказали, что это произойдет, но мы не знаем, будет это в следующем сезоне или в следующем за ним.
Абсурдно, что такие страны, как Израиль, не подвергаются санкциям, в то время как Россия находится под ними», – сказал Кахигао.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- «Спартак» был исключен из розыгрыша Лиги Европы-2021/22.
- Сезон-2026/27 станет пятым подряд без еврокубков для российских клубов.
