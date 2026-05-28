Актер Назаров: «Спартак» – самая народная команда, «Зенит» – временное явление»

Актер, болельщик «Спартака» Дмитрий Назарoв высказался о выступлениях красно-белых в минувшем сезоне.
– Вам нравится, что сейчас происходит в «Спартаке»?
– Карседо большой молодец. Стало очевидно: если ничего не случится, имеем право рассчитывать на чемпионство в следующем сезоне.
– Не обидно было упустить бронзу?
– А не было шансов!
– Как это?
– Нужно было выбрать: либо бронза, либо Кубок. «Краснодар» выбора не сделал – и не получил ни одного трофея. Они, конечно, должны были отдать игру «Динамо» в Кубке во имя чемпионства, но пожадничали. Гордыня!
– Сейчас много споров, где в России футбольная столица. Представители «Зенита» говорят, что после стольких чемпионских сезонов она в Петербурге. У вас какое мнение?
– Конечно, футбольная столица в Москве. И конечно, «Спартак» – самая народная команда. О чем речь? А остальное все от лукавого придумали болельщики и руководство «Зенита».
– Но у них все-таки столько чемпионств.
– Да, они много выиграли. Но у них такие возможности…
– Значит, «Зенит» по популярности несравним со «Спартаком»?
– Конечно. «Зенит» – временное явление. Мы же видели по последним двум сезонам: они все сдуваются и сдуваются.
– Есть мнение, что в этом году «Зенит» не заслужил чемпионства.
– Верно. У них была очень хилая игра.
- Красно-белые стали 4-ми в чемпионате России и выиграли FONBET Кубок России, победив в финале «Краснодар» (1:1, по пенальти 4:3).
- «Зенит» занял 1-е место в РПЛ с 68 очками после 30 туров. Команда на 2 очка опередила «Краснодар».