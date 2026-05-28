Актер Назаров: «Спартак» – самая народная команда, «Зенит» – временное явление»

Актер, болельщик «Спартака» Дмитрий Назарoв высказался о выступлениях красно-белых в минувшем сезоне.

– Вам нравится, что сейчас происходит в «Спартаке»?

– Карседо большой молодец. Стало очевидно: если ничего не случится, имеем право рассчитывать на чемпионство в следующем сезоне.

– Не обидно было упустить бронзу?

– А не было шансов!

– Как это?

– Нужно было выбрать: либо бронза, либо Кубок. «Краснодар» выбора не сделал – и не получил ни одного трофея. Они, конечно, должны были отдать игру «Динамо» в Кубке во имя чемпионства, но пожадничали. Гордыня!

– Сейчас много споров, где в России футбольная столица. Представители «Зенита» говорят, что после стольких чемпионских сезонов она в Петербурге. У вас какое мнение?

– Конечно, футбольная столица в Москве. И конечно, «Спартак» – самая народная команда. О чем речь? А остальное все от лукавого придумали болельщики и руководство «Зенита».

– Но у них все-таки столько чемпионств.

– Да, они много выиграли. Но у них такие возможности…

– Значит, «Зенит» по популярности несравним со «Спартаком»?

– Конечно. «Зенит» – временное явление. Мы же видели по последним двум сезонам: они все сдуваются и сдуваются.

– Есть мнение, что в этом году «Зенит» не заслужил чемпионства.

– Верно. У них была очень хилая игра.