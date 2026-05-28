Кержаков – об экс-игроке «Зенита»: «Феномен, я его ни разу не видел в зале»

Экс-вратарь «Зенита» Михаил Кержаков заявил, что бывший форвард клуба Халк не тренировался в зале.
«Я с Халком был сезон один всего лишь. Понятно, что он… У него просто природные данные… Они на каком-то фантастическом уровне. Когда общаемся с нашим медицинским штабом и вспоминаем его, когда проходили тесты какие-нибудь – там просто все зашкаливало.
Причем это было от природы, это не какая-то работа кропотливая в зале. Я его ни разу не видел там. Не то, что атлет, это феномен», – сказал Кержаков.
- 39-летний Халк сейчас выступает за «Флуминенсе».
- В «Зените» с 2012 по 2015 годы бразилец провел 148 матчей, забил 77 голов, сделал 59 ассистов.
