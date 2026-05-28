«Торпедо» объявило решение по Ари

Спортивный директор «Торпедо» Ари покинул свой пост.

«Арикленес да Силва Феррейра (Ари) завершает свою работу в нашем клубе. Желаем удачи!» – говорится в сообщении «Торпедо».

«Торпедо» заняло в этом сезоне 9-е место в Первой лиге.

Ари уже уходил со своей должности в московском клубе в августе 2025 года, но вернулся на нее в октябре.