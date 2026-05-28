«Торпедо» объявило решение по Ари

28 мая, 13:32
2

Спортивный директор «Торпедо» Ари покинул свой пост.

«Арикленес да Силва Феррейра (Ари) завершает свою работу в нашем клубе. Желаем удачи!» – говорится в сообщении «Торпедо».

«Торпедо» заняло в этом сезоне 9-е место в Первой лиге.

Ари уже уходил со своей должности в московском клубе в августе 2025 года, но вернулся на нее в октябре.

  • Ранее из клуба ушел главный тренер Олег Кононов и еще ряд специалистов из его штаба. Его заменил Александр Сторожук.
  • Также «Торпедо» подписало новые контракты до 2028 года с защитником Глебом Шевченко и полузащитником Владимиром Москвичевым.

Источник: официальный сайт «Торпедо»
Россия. PARI Первая лига Торпедо Ари Москвичев Владимир Шевченко Глеб
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1779970146
Бездельник и как чел дерьм@!
Ответить
rash1959
1779973281
Вот клещ, присосался не оторвёшь.
Ответить
