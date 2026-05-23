Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперфинал РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Раскрыт новый клуб Дзюбы

Вчера, 22:28
7

Артeм Дзюба продолжит карьеру в московской «Родине».

Нападающий присоединится к столичному клубу в следующем сезоне. «Родина» выиграла первенство Первой лиги и получила право выступать в РПЛ в сезоне-2026/27.

  • Ранее, в субботу, появилась информация о том, что Дзюба покидает тольяттинский «Акрон» после завершения контракта. Клуб из Тольятти сохранил прописку в высшем дивизионе через стыковые матчи.
  • Дзюба провeл за «Акрон» 52 матча во всех турнирах с 2024 года, забил 18 мячей и отдал 12 голевых передач.
  • Форвард остаeтся лучшим бомбардиром в истории РПЛ – на его счeту 177 голов.

Еще по теме:
«Спартаку» предложили взять Дзюбу
Дзюба сообщил, остается ли в «Акроне» 4
Дзюба посвятил победу «Акрона» над «Ротором» уволенному тренеру: «Его очень не хватает» 3
Источник: «Сила Спорта»
Россия. PARI Первая лига Россия. Премьер-лига Акрон Родина Дзюба Артем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1779564792
Давно понятно,что рванёт ближе к "Кофемании", как только шанс появится.
Ответить
Император 1
1779566798
Странно, вроде Родина не хотела его брать
Ответить
BlackMurder34
1779576570
Это кому он забивал , детям во дворе?
Ответить
aldo conte
1779580890
Кто бы сомневался. Восемь игр дома - в Москве без разъездов, что может быть лучше для завершения карьеры.
Ответить
odessakmv
1779583692
а я подумал: Вот он, тот самый первый скрытый трансфер клуба-чемпиона
Ответить
boris63
1779583853
Значит, Родина будет бороться за попадание в пердив.
Ответить
evgevg13
1779590179
"Раскрыт"... Бомба, какие же вы неучи..
Ответить
Главные новости
Смерть экс-спартаковца, новый клуб Дзюбы, команда РПЛ осталась без тренера, трансфер «Зенита» и другие новости
01:09
Клуб РПЛ остался без тренера
00:39
1
Примера. «Барселона» на финише сезона проиграла «Валенсии» (1:3), Левандовски забил в последнем матче
00:19
Примера. «Реал» победил в Класико (4:2) в последнем туре
00:03
Интервью Березуцкого после ответного стыка «Урала» с «Динамо Мх»
Вчера, 23:25
1
Кубок Германии. «Бавария» победила «Штутгарт» благодаря хет-трику Кейна (3:0) и взяла трофей в 21-й раз
Вчера, 22:58
3
Представитель Дзюбы прояснил, продолжит ли Артем карьеру
Вчера, 22:37
Заявление владельца «Акрона» об уходе Дзюбы
Вчера, 22:31
Раскрыт новый клуб Дзюбы
Вчера, 22:28
7
Тренер «Ротора» обвинил судей в отмене чистого гола
Вчера, 22:03
4
Все новости
Все новости
Раскрыт новый клуб Дзюбы
Вчера, 22:28
7
Прояснилась судьба Березуцкого в «Урале»
Вчера, 20:24
3
Черевченко возвращается в Россию
Вчера, 15:49
1
«Пари НН» станет агентской командой
Вчера, 11:35
2
Бывший тренер ЦСКА провел переговоры с московским клубом
21 мая
5
Раскрыта причина увольнения Кононова из «Торпедо»
18 мая
2
Экс-тренер «Спартака» Кононов лишился работы
18 мая
8
Итоговая таблица Первой лиги
16 мая
4
Клуб из Краснодарского края может закрыться
16 мая
9
«Уфа» спаслась от вылета из Первой лиги, обеспечив понижение в классе бронзовому призеру прошлого сезона
16 мая
1
Определился победитель Первой лиги-2025/26
16 мая
6
Ташуев намекнул, что «ПСЖ» играет по его конспектам
10 мая
1
Клуб ФНЛ пожалуется в администрацию Путина на несправедливость
9 мая
14
Боссы «Торпедо» повлияли на результаты 20 матчей, заплатив 13 судьям Первой лиги
7 мая
20
Тренер «Уфы» – о решении КДК РФС: «Зачем нас убивать?»
5 мая
4
Вердикт КДК РФС по неявке «Уфы» на матч со «СКА-Хабаровском»
5 мая
13
В ФНЛ сменился лидер 2-й раз за сутки
3 мая
3
Заявление ФНЛ о неявке «Уфы» в Хабаровск
3 мая
4
Матч Первой лиги не состоялся из-за неявки гостей
3 мая
1
Еще один клуб ФНЛ не смог вылететь на Дальний Восток
3 мая
В ФНЛ впервые в 2026 году сменился лидер
2 мая
2
Клуб из топ-5 Первой лиги добровольно отказался от выхода в РПЛ
1 мая
5
Клуб Первой лиги уволил главного тренера
29 апреля
Определились 3 клуба, которые финишируют в топ-4 ФНЛ
27 апреля
2
Определился еще один вылетевший из ФНЛ клуб – его тренирует чемпион России в составе «Спартака»
27 апреля
4
Удаление экс-спартаковца не помешало «Уралу» победить «Челябинск»
26 апреля
Определилась первая команда, вылетевшая из Первой лиги
22 апреля
1
«Извиняемся за этот позор, мы пробили дно»: тренер «Факела» – после поражения от команды Комбарова
18 апреля
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 