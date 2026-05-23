Раскрыт новый клуб Дзюбы

Артeм Дзюба продолжит карьеру в московской «Родине».
Нападающий присоединится к столичному клубу в следующем сезоне. «Родина» выиграла первенство Первой лиги и получила право выступать в РПЛ в сезоне-2026/27.
- Ранее, в субботу, появилась информация о том, что Дзюба покидает тольяттинский «Акрон» после завершения контракта. Клуб из Тольятти сохранил прописку в высшем дивизионе через стыковые матчи.
- Дзюба провeл за «Акрон» 52 матча во всех турнирах с 2024 года, забил 18 мячей и отдал 12 голевых передач.
- Форвард остаeтся лучшим бомбардиром в истории РПЛ – на его счeту 177 голов.
Источник: «Сила Спорта»