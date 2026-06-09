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Тульский «Арсенал» подписал защитника со 104 матчами в РПЛ

Сегодня, 16:11

«Арсенал» из Тулы оформил трансфер защитника Кирилла Гоцука. Он разорвал контракт с «Торпедо» и перешел свободным агентом.

«Кирилл, приветствуем в «Арсенале»!

Кирилл, добро пожаловать в «Арсенал»! Новых успехов и побед в Туле!» – написали туляки.

  • Гоцук играл за «Елец», липецкий «Металлург», «Шинник», «Крылья Советов», курский «Авангард», «Пари НН», турецкий «Серик».
  • Вместе с нижегородцами Кирилл в сезоне-2020/21 выходил из Первой лиги в РПЛ, а в составе «Авангарда» добивался высшего достижения в истории курского футбола – попадания в финал Кубка страны.
  • Всего у Гоцука 104 матча в РПЛ, семь голов, пять результативных передач.

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Источник: телеграм-канал «Арсенала»
Россия. PARI Первая лига Трансферы Торпедо Арсенал Гоцук Кирилл
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