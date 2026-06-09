Тульский «Арсенал» подписал защитника со 104 матчами в РПЛ

«Арсенал» из Тулы оформил трансфер защитника Кирилла Гоцука. Он разорвал контракт с «Торпедо» и перешел свободным агентом.

«Кирилл, приветствуем в «Арсенале»!

Кирилл, добро пожаловать в «Арсенал»! Новых успехов и побед в Туле!» – написали туляки.