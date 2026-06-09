Тульский «Арсенал» подписал защитника со 104 матчами в РПЛ

«Арсенал» из Тулы оформил трансфер защитника Кирилла Гоцука. Он разорвал контракт с «Торпедо» и перешел свободным агентом.
«Кирилл, приветствуем в «Арсенале»!
Кирилл, добро пожаловать в «Арсенал»! Новых успехов и побед в Туле!» – написали туляки.
- Гоцук играл за «Елец», липецкий «Металлург», «Шинник», «Крылья Советов», курский «Авангард», «Пари НН», турецкий «Серик».
- Вместе с нижегородцами Кирилл в сезоне-2020/21 выходил из Первой лиги в РПЛ, а в составе «Авангарда» добивался высшего достижения в истории курского футбола – попадания в финал Кубка страны.
- Всего у Гоцука 104 матча в РПЛ, семь голов, пять результативных передач.
Источник: телеграм-канал «Арсенала»