Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бывший игрок «Серикспора» перешел в московский клуб

Сегодня, 15:53

«Торпедо» подписало контракт с защитником Кириллом Гоцуком.

Он будет выступать за черно-белых под 24-м номером.

С июля прошлого года Гоцук вместе с группой российских игроков выступал за «Серикспор», который возглавил Сергей Юран. После в турецком клубе появились задержки по зарплате и защитник разорвал с ним контракт.

Также в «Торпедо» из «КАМАЗа» перешел вингер Руслан Апеков. Он будет играть за черно-белых под номером 11.

  • 33-летний Гоцук провел за «Серик Беледиеспор» 17 матчей, забил 1 гол.
  • 25-летний Апеков в текущем сезоне провел за «КАМАЗ» 19 встреч, отметился 8 голами и 2 ассистами.

Еще по теме:
«Торпедо» подписало трех игроков
«Акрон» избавился от экс-спартаковца 4
Экс-вратарь «Зенита» Бабурин сменил клуб в Первой лиге 1
Источник: официальный сайт «Торпедо»
Россия. PARI Первая лига Трансферы КАМАЗ Серик Беледиеспор Торпедо Гоцук Кирилл Апеков Руслан
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Воспитанник ЦСКА выпал из окна и умер
21:04
Комментарий «Спартака» по будущему Барко
20:07
1
Карседо раскрыл, кто будет капитаном «Спартака»
19:55
1
ВидеоТалалаев обматерил игрока «Балтики»: «Собирайся домой!»
19:09
4
Определен ответственный за результаты Карседо в «Спартаке»
18:51
7
Карседо высказался о борьбе за чемпионство со «Спартаком»
18:21
3
Кахигао сказал, вернет ли «Спартак» Чернова зимой
18:04
6
Назван размер долга, из-за которого «Ростов» получил трансферный бан
17:54
6
Фото«Динамо» продлило контракт с Бабаевым
17:40
7
В «Васко да Гама» ответили на предложение «Зенита» по Райану
17:36
3
Все новости
Все новости
ФотоБывший игрок «Серикспора» перешел в московский клуб
15:53
Фото«Торпедо» подписало трех игроков
Вчера, 10:52
ВидеоКостромской «Спартак» разом подписал трех легионеров
12 января
1
Фото3-кратный чемпион в составе «Спартака» стал тренером «Ротора»
12 января
2
Легионер не вернулся в клуб Первой лиги после отпуска
12 января
1
Сбежавший в 2022 году украинский футболист хочет вернуться в Россию
11 января
15
Тихий – о новогоднем столе: «Все как принято в нашей великой стране»
10 января
4
Костромской «Спартак» подписывает аргентинского вратаря
10 января
3
ФотоЭкс-динамовец Липовой подписал контракт с клубом Первой лиги
9 января
ФотоЭкс-вратарь «Зенита» Бабурин сменил клуб в Первой лиге
9 января
1
Бывший вратарь «Зенита» Бабурин нашел новый клуб
8 января
Ташуев объяснил, почему считает себя успешным тренером
5 января
2
В арабском фонде объяснили интерес к «Ротору»
5 января
Ташуев намекнул, что Гвардиола работает по его методичке
5 января
6
В «Роторе» одним словом отреагировали на информацию, что фонд из ОАЭ может купить клуб
4 января
2
Раскрыт российский клуб, который в 2020 году едва не купил City Group
4 января
Назван российский клуб, который хотят купить арабские инвесторы
4 января
2
Ташуев удивлен турнирным положением «Енисея» в Первой лиге: «Ох ничего себе»
2 января
2
ФотоБывший игрок «Серикспора» вернулся в Россию
2 января
Раскрыта сумма, которую потратят на новый стадион для «Факела»
2 января
1
Защитник «Енисея»: «Скучаю по временам, когда человеку, если по делу, можно было разок стукнуть по лбу»
1 января
2
Ташуев – о назначении в «Енисей»: «Сослали меня в Сибирь»
2025.12.31 01:23
7
Экс-игрок «Шинника» умер в 32 года
2025.12.30 14:28
Ташуев объяснил, почему согласился на работу в Первой лиге
2025.12.27 23:39
2
Бубнов спрогнозировал, кто выйдет в РПЛ из ФНЛ
2025.12.26 00:20
1
Президент «Урала» прокомментировал свое пребывание на скамейке во время матчей
2025.12.25 18:44
Экс-игрок «Серикспора» близок к переходу в московский клуб
2025.12.25 11:06
Ташуев объяснил, почему возглавил «Енисей», а не европейскую сборную
2025.12.24 14:47
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 