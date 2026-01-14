Бывший игрок «Серикспора» перешел в московский клуб

«Торпедо» подписало контракт с защитником Кириллом Гоцуком.

Он будет выступать за черно-белых под 24-м номером.

С июля прошлого года Гоцук вместе с группой российских игроков выступал за «Серикспор», который возглавил Сергей Юран. После в турецком клубе появились задержки по зарплате и защитник разорвал с ним контракт.

Также в «Торпедо» из «КАМАЗа» перешел вингер Руслан Апеков. Он будет играть за черно-белых под номером 11.