Бывший игрок «Серикспора» перешел в московский клуб

«Торпедо» подписало контракт с защитником Кириллом Гоцуком.
Он будет выступать за черно-белых под 24-м номером.
С июля прошлого года Гоцук вместе с группой российских игроков выступал за «Серикспор», который возглавил Сергей Юран. После в турецком клубе появились задержки по зарплате и защитник разорвал с ним контракт.
Также в «Торпедо» из «КАМАЗа» перешел вингер Руслан Апеков. Он будет играть за черно-белых под номером 11.
- 33-летний Гоцук провел за «Серик Беледиеспор» 17 матчей, забил 1 гол.
- 25-летний Апеков в текущем сезоне провел за «КАМАЗ» 19 встреч, отметился 8 голами и 2 ассистами.
Источник: официальный сайт «Торпедо»