Канчельскис выбрал неожиданного фаворита Лиги чемпионов

Андрей Канчельскис считает, что ЛЧ-2025/26 выиграет команда, не попавшая в топ-8 по итогам общего этапа.
«Фаворитом на победу в Лиге чемпионов считаю мадридский «Реал». Как ни крути, этот клуб является грандом мирового футбола и постоянным претендентом на первое место в любом турнире, в котором он участвует.
На групповом этапе я поддерживал «Наполи», но он не примет участие в плей-офф», – сказал Канчельскис.
- «Реал» финишировал девятым на общем этапе.
- В стыках мадридцы сыграют с «Бенфикой».
- В случае выхода в 1/8 финала им попадется «Спортинг» или «Манчестер Сити».
Источник: «Евро-футбол»