Канчельскис выбрал неожиданного фаворита Лиги чемпионов

Андрей Канчельскис считает, что ЛЧ-2025/26 выиграет команда, не попавшая в топ-8 по итогам общего этапа.

«Фаворитом на победу в Лиге чемпионов считаю мадридский «Реал». Как ни крути, этот клуб является грандом мирового футбола и постоянным претендентом на первое место в любом турнире, в котором он участвует.

На групповом этапе я поддерживал «Наполи», но он не примет участие в плей-офф», – сказал Канчельскис.