Президент ФИФА предложил наказание для игроков, прикрывающих рот руками во время стычек на поле

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о ситуациях, когда игроки закрывают рот во время конфликтов с соперниками на футбольном поле.

«Если игрок закрывает рот и говорит что-то, что имеет расистский подтекст, он, очевидно, должен быть удален с поля. Следует предполагать, что он сказал то, чего не должен был говорить, иначе ему не пришлось бы закрывать рот.

Я просто не понимаю: если вам нечего скрывать, вы не закрываете рот, когда что-то говорите. Все просто. Это те меры, которые мы можем и должны принять, если серьезно относимся к борьбе с расизмом.

Мы должны действовать решительно, и это должно иметь сдерживающий эффект. Возможно, стоит подумать не только о наказании, но и о том, чтобы менять культуру, позволять игрокам или любому, кто совершил проступок, извиниться.

В порыве гнева можно сделать то, о чем потом жалеешь, – и тогда санкция должна быть иной. Нам нужно сделать шаг вперед и, возможно, подумать и об этом», – сказал Инфантино.