Президент ФИФА предложил наказание для игроков, прикрывающих рот руками во время стычек на поле

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о ситуациях, когда игроки закрывают рот во время конфликтов с соперниками на футбольном поле.
«Если игрок закрывает рот и говорит что-то, что имеет расистский подтекст, он, очевидно, должен быть удален с поля. Следует предполагать, что он сказал то, чего не должен был говорить, иначе ему не пришлось бы закрывать рот.
Я просто не понимаю: если вам нечего скрывать, вы не закрываете рот, когда что-то говорите. Все просто. Это те меры, которые мы можем и должны принять, если серьезно относимся к борьбе с расизмом.
Мы должны действовать решительно, и это должно иметь сдерживающий эффект. Возможно, стоит подумать не только о наказании, но и о том, чтобы менять культуру, позволять игрокам или любому, кто совершил проступок, извиниться.
В порыве гнева можно сделать то, о чем потом жалеешь, – и тогда санкция должна быть иной. Нам нужно сделать шаг вперед и, возможно, подумать и об этом», – сказал Инфантино.
- Во время матча «Бенфика» – «Реал» (0:1) в Лиге чемпионов вингер мадридцев Винисиус обвинил вингера лиссабонцев Джанлуку Престианни в расистских высказываниях. Игрок «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.
- УЕФА временно отстранил Престианни, не разрешив ему играть в ответном матче в Мадриде.