Сирена потревожила игроков «Спартака» ночью перед матчем с «Сочи»

Игроки «Спартака» нормально переночевали перед гостевым матчем 19-го тура РПЛ с «Сочи», несмотря на выстрел ПВО в районе стадиона «Фишт» и работу сирены в районе часа ночи.

«Москвичи продлили проживание в отеле «Мантера» (рядом со стадионом) и изначально выбрали номера с видом на горы, а не на море. Также поступают и сочинцы, которые квартируют в «Рэдиссоне», чтобы обезопасить всех членов команды, на случай прилета со стороны воды.

К сожалению, опасность атаки беспилотников сохранялась весь вечер и, даже если бы команды сыграли вчера, «Спартак» бы не смог вылететь обратно в столицу в тот же день – аэропорт открыли лишь в 7 утра (тогда же отменили тревогу по городу). Однако без ночных нервов не обошлось.

Последний бабах где-то недалеко от «Фишта» случился ближе к часу ночи – ПВО шарахнуло громко + опять завыли сирены. Но это не сильно испугало спартаковцев и довольно быстро все успокоилось. Команда сумела более-менее нормально переночевать перед игрой.

Подготовка к матчу идет полным ходом, все службы арены работают штатно. Около 10% зрителей сдали билеты, деньги им возвращаются практически сразу (тем, кто их покупал на сайте «Сочи»)», – написал журналист Иван Карпов.