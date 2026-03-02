Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Сирена потревожила игроков «Спартака» ночью перед матчем с «Сочи»

Сирена потревожила игроков «Спартака» ночью перед матчем с «Сочи»

2 марта, 14:10
2

Игроки «Спартака» нормально переночевали перед гостевым матчем 19-го тура РПЛ с «Сочи», несмотря на выстрел ПВО в районе стадиона «Фишт» и работу сирены в районе часа ночи.

«Москвичи продлили проживание в отеле «Мантера» (рядом со стадионом) и изначально выбрали номера с видом на горы, а не на море. Также поступают и сочинцы, которые квартируют в «Рэдиссоне», чтобы обезопасить всех членов команды, на случай прилета со стороны воды.

К сожалению, опасность атаки беспилотников сохранялась весь вечер и, даже если бы команды сыграли вчера, «Спартак» бы не смог вылететь обратно в столицу в тот же день – аэропорт открыли лишь в 7 утра (тогда же отменили тревогу по городу). Однако без ночных нервов не обошлось.

Последний бабах где-то недалеко от «Фишта» случился ближе к часу ночи – ПВО шарахнуло громко + опять завыли сирены. Но это не сильно испугало спартаковцев и довольно быстро все успокоилось. Команда сумела более-менее нормально переночевать перед игрой.

Подготовка к матчу идет полным ходом, все службы арены работают штатно. Около 10% зрителей сдали билеты, деньги им возвращаются практически сразу (тем, кто их покупал на сайте «Сочи»)», – написал журналист Иван Карпов.

  • Игра пройдет сегодня и начнется в 15:00 мск.
  • Встреча должна была состояться 1 марта, но ее перенесли на день из-за режима беспилотной опасности.
  • «Сочи» занимает 16-е место в РПЛ с 9 очками после 18 туров. «Спартак» идет 6-м с 29 баллами.
  • «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.

Еще по теме:
Ловчев оценил первую победу «Спартака» при Карседо 2
Радимов оценил работу Буланова: «Не имел права позорить фамилию» 2
Игрок «Спартака» объяснил, почему часто получает предупреждения 2
Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zra78
1772451893
А игроков Сочи не тревожит?
Ответить
gennadiy
1772455333
Теперь как все,бедненькие, а как же остальные там живут?
Ответить
