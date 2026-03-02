Игрок, которого ЦСКА увел у «Зенита», отправился в аренду во Вторую лигу

Полузащитник Иван Ананьев перешел из ЦСКА в «Волну» на правах аренды. Он будет играть за клуб из Ковернино до конца года.
Ананьев, находясь на просмотре в «Волне», сделал хет-трик в контрольном матче с сочинской «Жемчужиной» (9:2), выступающей в чемпионате Краснодарского края.
Ананьев – воспитанник «Зенита», он также проходил стажировку в бразильском «Сан-Паулу».
В январе 2025 году ЦСКА подписал игрока, у которого закончился контракт с петербуржцами. По данным Transfermarkt, красно-синие заплатили за подписание хавбека 35 тысяч евро.
- В прошлом году 19-летний Ананьев провел 20 матчей за молодежную команду ЦСКА, забил 1 гол, сделал 5 ассистов. Он пропустил ряд матчей в начале 2025 года из-за перелома ключицы.
- Срок контракта Ананьева с ЦСКА рассчитан до середины 2028 года.
- «Волна» выступает в группе 3 дивизиона Б Второй лиги.
Источник: официальный сайт «Волны»