  • Игрок, которого ЦСКА увел у «Зенита», отправился в аренду во Вторую лигу

Игрок, которого ЦСКА увел у «Зенита», отправился в аренду во Вторую лигу

2 марта, 11:15
3

Полузащитник Иван Ананьев перешел из ЦСКА в «Волну» на правах аренды. Он будет играть за клуб из Ковернино до конца года.

Ананьев, находясь на просмотре в «Волне», сделал хет-трик в контрольном матче с сочинской «Жемчужиной» (9:2), выступающей в чемпионате Краснодарского края.

Ананьев – воспитанник «Зенита», он также проходил стажировку в бразильском «Сан-Паулу».

В январе 2025 году ЦСКА подписал игрока, у которого закончился контракт с петербуржцами. По данным Transfermarkt, красно-синие заплатили за подписание хавбека 35 тысяч евро.

  • В прошлом году 19-летний Ананьев провел 20 матчей за молодежную команду ЦСКА, забил 1 гол, сделал 5 ассистов. Он пропустил ряд матчей в начале 2025 года из-за перелома ключицы.
  • Срок контракта Ананьева с ЦСКА рассчитан до середины 2028 года.
  • «Волна» выступает в группе 3 дивизиона Б Второй лиги.

Еще по теме:
В составе ЦСКА на сборах произошли две замены 1
Названа сумма коменсации за Ананьева, которую получит «Зенит» 1
Заявление фанатов «Зенита» по поводу ухода Ананьева в ЦСКА 16
Источник: официальный сайт «Волны»
Россия. Премьер-лига Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Трансферы ЦСКА Волна Зенит Ананьев Иван
Красногвардейчик
1772442940
Зачем он ЦСКА был нужен, не понятно
Чилим.
1772443108
Он будет играть за клуб из Ковернино до конца жизни. С таким отношением клуба- скорее всего.
zigbert
1772446691
Занятные перевоплощения.
