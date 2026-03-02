Бразильский клуб заинтересовался игроком ЦСКА

Атакующий полузащитник ЦСКА Матеус Алвес заинтересовал один из бразильских клубов.

Зимнее трансферное окно в бразильской Серии A открыто по 3 марта включительно.

Прошлой осенью в СМИ появлялась информация о том, что Алвесом интересовались английские клубы, при этом его агент отмечал, что до конкретных предложений дело не доходило. Сам игрок подчeркивал, что он сфокусирован на выступлении за ЦСКА.