Защитник «Зенита» – об игровой практике в клубе: «Сколько так можно сидеть — 5, 10 лет?»

Центральный защитник «Зенита» Матвей Бардачeв, выступающий на правах аренды за «Урал», высказался об игровой практике в питерском клубе.

– Про проблему молодых игроков в «Зените» тот же Аршавин говорил: «Они не хотят ждать, и клуб не может». Ты готов ждать места или есть грань?

– Считается, что я сейчас жду шанса?

– Наверное, нет. Ты ушeл за игровым временем в другой клуб, хоть и в аренду.

– Значит, не готов ждать. А сколько так можно сидеть – 5, 10 лет? Сколько у тебя не будет игровой практики? Сколько русских центральных защитников-воспитанников заиграло в «Зените»? Наверное, только Чистяков.

Молодым центральным защитникам тяжело заиграть, потому что нужна стабильность, а в таком возрасте еe ни у кого нет. Есть исключения типа Кубарси из «Барселоны», а в российском футболе молодых центральных защитников можно по пальцам одной руки пересчитать. Мне в моeм возрасте ещe многое предстоит узнать. Никто не знает, сколько ошибок ещe сделаю.

– Получается, ты понимаешь того же Козлова и Кругового, которые окончательно уходили из «Зенита» за игровым временем?

– Да, 100%. Если есть шанс играть – иди.