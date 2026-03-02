Мостовой назвал тренера РПЛ, чью отставку будут обсуждать

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о победе «Динамо» над «Крыльями Советов» (4:0) в 19-м туре РПЛ.

«Динамо» взяло и разорвало «Крылья». Что произошло? Да «Динамо» и было нормальное, а «Крылья Советов» выглядели вообще ужасно.

Есть опасения, что у них всe может пойти не очень хорошо. И отставку Адиева, конечно, будут обсуждать. Всегда так. Нет результата – убрали.

Пример – «Ахмат». До Черчесова кого только не назначали. То же самое – «Спартак» наш любимый», – сказал Мостовой.