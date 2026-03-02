Opta назвала главным фаворитом ЛЧ команду, которая ни разу не брала турнир

Суперкомпьютер Opta оценил шансы участников 1/8 финала Лиги чемпионов на победу в турнире.
Наибольшие шансы на победу в Лиге чемпионов – у «Арсенала».
В тройке по шансам также находятся «Бавария» и «Ливерпуль».
Полный расклад от Opta такой.
- «Арсенал» – шансы на титул ЛЧ 27,4 процента;
- «Бавария» – 14,3;
- «Ливерпуль» – 12,8;
- «Манчестер Сити» – 10,8;
- «Барселона» – 7,7;
- «Челси» – 6,9;
- «Ньюкасл» – 4,7;
- «ПСЖ» – 4,6;
- «Реал» – 2,8;
- «Спортинг» – 2,7.
Первые матчи 1/8 финала состоятся 10 марта. Завершится стадия 18 марта.
«Арсенал», который котируется Opta выше всех, ни разу не брал Лигу чемпионов. В 2006 году лондонцы проиграли в парижском финале «Барселоне» со счетом 1:2.
