Opta назвала главным фаворитом ЛЧ команду, которая ни разу не брала турнир

Суперкомпьютер Opta оценил шансы участников 1/8 финала Лиги чемпионов на победу в турнире.

Наибольшие шансы на победу в Лиге чемпионов – у «Арсенала».

В тройке по шансам также находятся «Бавария» и «Ливерпуль».

Полный расклад от Opta такой.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 10 марта. Завершится стадия 18 марта.

«Арсенал», который котируется Opta выше всех, ни разу не брал Лигу чемпионов. В 2006 году лондонцы проиграли в парижском финале «Барселоне» со счетом 1:2.