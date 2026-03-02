Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Opta назвала главным фаворитом ЛЧ команду, которая ни разу не брала турнир

Opta назвала главным фаворитом ЛЧ команду, которая ни разу не брала турнир

2 марта, 10:12
3

Суперкомпьютер Opta оценил шансы участников 1/8 финала Лиги чемпионов на победу в турнире.

Наибольшие шансы на победу в Лиге чемпионов – у «Арсенала».

В тройке по шансам также находятся «Бавария» и «Ливерпуль».

Полный расклад от Opta такой.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 10 марта. Завершится стадия 18 марта.

«Арсенал», который котируется Opta выше всех, ни разу не брал Лигу чемпионов. В 2006 году лондонцы проиграли в парижском финале «Барселоне» со счетом 1:2.

Еще по теме:
Канчельскис определил безоговорочного фаворита Лиги чемпионов 3
Президент ФИФА предложил наказание для игроков, прикрывающих рот руками во время стычек на поле 11
«Мои самые большие премиальные»: стало известно, сколько получили игроки «Рубина» за победу над «Барсой» 2
Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Арсенал
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1772439583
Че т фляга свистит у Optы)))
Ответить
Боров мясной
1772482144
Арсенал АПЛ взять не может, вечно лидирует до нового года , а потом всем сольёт!
Ответить
aldo conte
1772523600
Машина считает, а играют люди, так что...
Ответить
Главные новости
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»
15:00
2
Семак объяснил поражение от «Оренбурга»
14:45
13
ФотоИгрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
14:30
10
Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
14:00
6
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
109
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
8
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
3
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
17
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
4
Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» впервые в этом году
11:59
3
