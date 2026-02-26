Введите ваш ник на сайте
  • Сафонов прокомментировал выход «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ в свой день рождения

Сафонов прокомментировал выход «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ в свой день рождения

Сегодня, 12:30

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями от выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов.

  • Парижане после гостевой победы 3:2 дома сыграли вничью с «Монако» – 2:2.
  • Сафонов провел седьмой матч подряд, дважды пропустив в день своего 27-летия.
  • В 1/8 финала ЛЧ «ПСЖ» сыграет с «Барселоной» или «Челси».

«Честно говоря, да, это самый лучший подарок для меня – выход в 1/8 финала. На самом деле мы ожидали, что будет игра непростой. Это правда. Но от «Монако» был небольшой подарок в виде красной карточки. После нам удалось забить дважды. И мне кажется, я уже тогда понимал, что спокойно закончим игру.

Но концовка оказалась непростой. Мы пропустили, и потом, в самом-самом конце матча, был у них небольшой момент. Не знаю, был там офсайд или нет, но в любом случае это был очень нервозный момент. Думаю, нам нужно точно обсудить эти эпизоды, потому что это часть нашего клуба, часть менталитета и это не подходит нам. Думаю, чувствуем себя так же, как в прошлом сезоне. Понимаю, что мы можем прибавить.

«Челси» или «Барселона» в 1/8 финала? Вообще не важно. Если хотим выиграть трофей, должны побеждать любую команду», – сказал Сафонов.

Источник: Okko
Лига чемпионов ПСЖ Сафонов Матвей
